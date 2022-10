La ministre de la Santé, Dao Hong Lan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 4e session de l’Assemblée nationale (AN), la ministre de la Santé, Dao Hong Lan, a donné le 27 octobre des explications sur la mise en oeuvre de la politique d'assurance maladie pour les populations des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses selon la Décision 861 du Premier ministre, ainsi que sur d’autres sujets.



Selon elle, à ce jour, les problèmes liés à la mise en œuvre de la politique d'assurance maladie pour les populations selon la Décision 861 ont été synthétisés et traités.



Concernant le paiement de l’assurance maladie, la ministre a indiqué que le ministère de la Santé se coordonnerait avec la Sécurité sociale du Vietnam pour trouver des solutions visant à renforcer le contrôle, limiter les abus de l'assurance maladie, afin d’assurer la sécurité des Caisses d'assurance maladie.



S’agissant des pénuries de médicaments et de fournitures médicales, Dao Hong Lan a fait savoir qu’à ce jour, plus de 10.000 certificats d’enregistrement, d’autorisation de mise sur le marché de médicaments, vaccins et produits biologiques médicaux, avaient été prolongés par le ministère de la Santé. Selon elle, cela permet d’assurer l'approvisionnement en médicaments sur le marché en 2022, répondant aux besoins de médicaments pour l’examen et le traitement médicaux pour la population, ainsi que la prévention et le contrôle de l’épidémie. Elle a également déclaré que son ministère avait également mis en place des équipes pour assister les localités sur ce problème.



La ministre de la Santé a en outre présenté un certain nombre de solutions pour assurer les ressources humaines pour le secteur, dont des propositions sur les politiques liées au soutien au agents de santé.-VNA