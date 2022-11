La gouverneuse de la Banque d'État Nguyen Thi Hong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la séance questions-réponses de l'après-midi du 3 novembre, dans le cadre de la 4e session de la 15e Assemblée nationale à Hanoï, la gouverneuse de la Banque d'État du Nguyen Thi Hong a estimé que le développement sûr et sain du marché immobilier jouait un rôle important dans le processus de développement socio-économique.

Développer le marché immobilier doit mobiliser de nombreuses ressources provenant de différentes sources. Le crédit n'est qu'un des canaux de capitaux pour développer ce marché. Cependant, le crédit immobilier comporte aussi des risques potentiels.

Selon Mme Hong, la gestion du crédit de la Banque d'État vise à diriger la politique monétaire, contribuant à la maîtrise de l'inflation, à la stabilité de la macro-économie, à la garantie de la sécurité des opérations du système et de la stabilité du marché monétaire et de devises étrangères.

Mme Hong a déclaré que dans les temps à venir, la politique monétaire visait encore à stabiliser la macroéconomie et à assurer la sécurité du système bancaire. Par conséquent, les outils de crédit et les solutions pour l'immobilier seront examinés parmi les autres outils pour atteindre l'objectif de la politique monétaire.

Lors de la séance questions-réponses, les députés ont écouté le ministre des Transports Nguyen Van Thang qui a expliqué et clarifié des questions relatives à gestion urbaine et à la planification du trafic, notamment la construction d’autoroutes, l'avancement du projet d'autoroute Nord-Sud, les inondations et la congestion du trafic dans les zones urbaines…- VNA