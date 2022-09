Lors de la conférence. Photo : VNA

An Giang (VNA) - Une conférence examinant la coopération entre la province vietnamienne d’An Giang et la province cambodgienne de Takeo au cours du premier semestre et fixant les orientations pour leurs relations dans les mois restants de l'année a eu lieu le 21 septembre à An Giang.

A cette occasion, les deux parties ont reconnu les progrès faits dans de nombreux domaines de coopération, notamment la sécurité des frontières, la démarcation et le bornage de la frontière terrestre, l'agriculture, le commerce, la culture, le tourisme, la santé, l'éducation et la recherche des restes de soldats volontaires vietnamiens au Cambodge.

Le président du Comité populaire d'An Giang, Nguyen Thanh Binh (droite) et le gouverneur de Takeo , Ouch Phea ont signé un accord de coopération entre An Giang et Takeo pour la prochaine période. Photo : VNA

En ce qui concerne leurs efforts pour construire une frontière de paix, de stabilité et d’amitié entre les deux nations, elles ont périodiquement échangé des informations, coordonné dans les patrouilles conjointes et la lutte contre des violations telles que l'entrée et la sortie illégales, la contrebande de marchandises et la traite des êtres humains.

Présidant la conférence, le président du Comité populaire d'An Giang, Nguyen Thanh Binh, et le gouverneur de Takeo, Ouch Phea, ont convenu de renforcer la garantie de la sécurité sur les frontières communes et la sensibilisation sur la démarcation et le bornage de la frontière; de promouvoir le commerce et les échanges frontaliers; et partager des informations sur la protection de l'environnement et la gestion des ressources en eau dans les zones frontalières, entre autres.

Les deux parties ont également signé un accord de coopération entre An Giang et Takeo pour la prochaine période.-VNA