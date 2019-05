Photo: VNA



An Giang (VNA) – La centrale solaire Sao Mai (Sao Mai Solar PV1), l’une des plus grandes en Asie du Sud-Est, sera mise en service et raccordera au réseau électrique national en juin prochain.

L’information a été annoncée par Truong Vinh Thanh, directeur général adjoint du groupe Sao Mai, lors d’une séance de travail tenue le 7 mai avec les responsables de la province d’An Giang dans le delta du Mékong.

La centrale solaire Sao Mai, dont le maître d’ouvrage est le groupe Sao Mai, couvre 275 ha dans la commune d’An Hao, district de Tinh Bien, province d’An Giang. Nécessitant un investissement total de 5.600 milliards de dôngs (240,4 millions de dollars), la centrale possède d’une capacité installée de 210 MWp.

Le centrale, construite en deux phases, devrait être pleinement opérationnel en 2020 avec une capacité annuelle d'environ 2,5 milliards de kWh. Elle vise à assurer l'alimentation en électricité pour la production et la vie des personnes vivant tout au long de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge.



Truong Vinh Thanh a déclaré que la première phase de la centrale prendrait fin le 30 juin, permettant de la raccorder au réseau national dans les délais prévus.



Nguyen Thanh Binh, président par intérim du Comité populaire de la province, s'est engagé à régler les difficultés en termes de libération de terrain pour mettre en oeuvre à temps la deuxième phase. -VNA