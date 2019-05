Photo: Internet

An Giang (VNA) - La province d’An Giang (delta du Mékong) exportera de cinq à dix tonnes de mangues aux États-Unis en juin prochain, a annoncé Lu Cam Khuong, directeur adjoint du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural.



Au cours de ces dernières années, les agriculteurs locaux sont passés de la culture du riz à la culture d’arbres fruitiers. C’est pourquoi la superficie de manguiers a considérablement augmenté. Cependant, la province s’est concentrée sur le marché vietnamien et les exportations vers la Chine.



Les exportations de mangues aux Etats-Unis en juin constitueront un tournant important, ouvrant une nouvelle voie pour ce fruit, a-t-il déclaré.



Lu Cam Khuong a ajouté que son service travaillait avec des coopératives et groupes coopératifs dans les districts de Cho Moi, An Phu, Tri Ton et Tinh Bien dont les mangues respectaient les bonnes pratiques agricoles vietnamiennes (VietGAP) afin d'examiner la qualité et la quantité des fruits à exporter.



Les comités populaires des districts de Cho Moi, Tri Ton et Tinh Bien ont signé un mémorandum avec la société Chanh Thu Export et Import Fruit dans le district de Cho Lach, dans le sud de la province de Ben Tre, pour la production et l’exportation de mangues.

Pour promouvoir le label des mangues d’An Giang, le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural accélère l'attribution de codes à des zones de culture dans les districts de Cho Moi, An Phu, Tri Ton, Tinh Bien, Tan Chau, et dans la ville de Long Xuyen, a déclaré son directeur Nguyen Sy Lam.



Dix-huit codes d’exportation ont été émis pour près de 244 hectares de manguiers dans la province d’An Giang, a-t-il ajouté.



Selon le Département provincial des statistiques, en 2018, An Giang possédait près de 9.700 hectares de manguiers. La superficie de manguiers certifiée par VietGAP était de 193 hectares pour une production annuelle estimée à 1.900 tonnes. -VNA