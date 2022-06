Transformation du pangasius destiné à l'exportation à l'usine de Cuu Long Fish Joint Stock Company. Photo: VNA

An Giang (VNA) - La province d'An Giang (Sud) vise à attirer au moins 15 projets d'investissement en 2022 totalisant un capital total de plus de 20.000 milliards de dongs (862 millions de dollars).

Tran Anh Thu, vice-président du Comité populaire provincial, vient de signer la Décision n°1025/QD-UBND sur le "Programme de promotion des investissements dans la province d'An Giang en 2022".

Concrètement, An Giang devrait attirer au moins 15 projets d'investissement dans des domaines prioritaires, notamment comme infrastructures de transport; infrastructures des zones urbaines; agriculture; industrie; commerce; services et tourisme.

Selon Tran Anh Thu, cette année, An Giang donne la priorité à des projets capables d'aider les entreprises à participer profondément aux réseaux de production et aux chaînes de valeur mondiales ; des projets de haute technologie et respectueux de l'environnement ; et des projets capables de créer une haute valeur ajoutée et de contribuer grandement aux exportations et au budget de l'État.

En 2021, An Giang a attiré 18 projets d'investissement (dont 17 projets d'investissement domestique et un projet d'investissement étranger) avec un capital social total de 947 milliards de dongs. -VNA