Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Jeudi après-midi, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière, écoutant le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man qui prenait la parole pour débuter les séances de questions-réponses.

Sous la direction du vice-président de l'Assemblée nationale Tran Quang Phuong, l'Assemblée nationale a interrogé le ministre de la Construction Nguyen Thanh Nghi, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung, le ministre des Transports Nguyen Van Thang. La gouverneuse de la Banque d'État Nguyen Thi Hong a répondu aux questions sur des sujets concernés.

Les questions ont porté sur les contenus suivants : amélioration de la qualité de la planification et de la gestion du développement urbain, en particulier dans les grandes villes ; la gestion du marché immobilier ; la construction de logements sociaux pour les personnes à faible revenu, les travailleurs, en particulier ceux dans les zones économiques et industrielles et les grandes villes ; la responsabilité de gestion de l'État du ministère de la Construction dans l’élaboration, la promulgation et l’application des normes techniques, des prix… en matière de construction de base.

Auparavant, dans la matinée, les députés ont débattu en groupe le projet de loi foncière (amendé).



Vendredi 4 novembre, l'Assemblée nationale va continuer d'interpeller et de répondre aux interpellations sur des contenus dans le domaine de l'information et de la communication et des affaires intérieures. -VNA