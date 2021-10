Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – L’Assemblée nationale a poursuivi sa septième journée de travail en ligne, sous l’égide du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.Dans la matinée, l'Assemblée nationale a débattu du projet de loi sur la Police mobile. La majorité des députés ont convenu de la nécessité d'adopter la loi. Le ministre de la Sécurité publique To Lam a prononcé un discours expliquant et clarifiant des sujets intéressés des députés de l'Assemblée nationale.Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale a discuté du projet de loi modifiant et complétant de certains articles de la Loi sur la propriété intellectuelle. La majorité des députés ont exprimé leur accord avec la nécessité de promulguer la loi. Le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat a prononcé un discours expliquant et clarifiant des questions soulevées par les députés.Le 27 octobre, l'Assemblée nationale discutera du projet de résolution sur certain mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Hai Phong ; des provinces de Nghe An, Thanh Hoa et Thua Thien - Hue.Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale discutera de la mise en œuvre des politiques et régimes d'assurance sociale, de la gestion et de l'utilisation de la Caisse d'assurance sociale en 2020 ; et la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée nationale relative à l'accélération de la mise en œuvre des politiques et lois sur l'assurance santé. - VNA