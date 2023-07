Jakarta (VNA) - Le Vietnam et le Laos ont convenu de se coordonner étroitement et de bien préparer les activités de haut niveau du Parti, du gouvernement et d'autres mécanismes de coopération.

Séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith. Photo: VNA



Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre entre le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith, le 11 juillet, à l'occasion de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ( AMM-56 ) et réunions connexes tenus à Jakarta, en Indonésie.Lors de leur rencontre, les deux parties se sont félicitées du bon développement des relations entre le Vietnam et le Laos, en particulier l'échange de délégations et de contacts de haut niveau, ainsi que la promotion de la mise en œuvre de projets de coopération clés, dont l'entrée en service récente de l'aéroport de Nongkhang dans la province lao de Houaphanh qui contribuera à promouvoir la coopération touristique et facilitera les déplacements des personnes.Les deux ministres ont hautement apprécié la coopération entre les deux ministères, en particulier les résultats substantiels de la 8e consultation politique de niveau vice-ministériel des Affaires étrangères tenue en juin dernier au Laos.Ils ont affirmé qu'ils coordonneraient leurs efforts pour promouvoir et mettre en œuvre efficacement les domaines de coopération, en particulier la diplomatie économique, dans le contexte de situations économiques régionales et mondiales instables.Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux , en particulier au sein de l'ASEAN et des mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong. Elles se consulteront régulièrement sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun.Appréciant la préparation active du Laos pour l'année de sa présidence de l'ASEAN 2024, le ministre Bui Thanh Son a souligné que le Vietnam était prêt à soutenir le Laos dans la préparation et la réussite de cette tâche importante.À cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a invité le dirigeant laotien à effectuer une visite au Vietnam pour y coprésider la 10e consultation politique ministérielle prévue en fin d'année. -VNA