Jakarta (VNA) – Poursuivant le programme de travail dans le cadre de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et les réunions connexes à Jakarta en Indonésie, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a participé le 13 juillet à des réunions des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN+1 et leurs partenaires – le Japon, la République de Corée, l’Union européenne (UE), le Royaume-Uni, le Canada et à la réunion de l'ASEAN+3.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, à la réunion de l'ASEAN-Japon. Photo : VNA

Au cours de ces réunions, les pays partenaires ont affirmé leur appréciation de l'ASEAN et leur soutien à l'unité et à la centralité de l'ASEAN. Ils se sont engagés à aider l'ASEAN à construire la communauté de l'Association et une structure régionale ouverte, inclusive, transparente et fondée sur des règles fonctionnant conformément au droit international.

Coprésidant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la République de Corée avec son homologue de la République de Corée, Park Jin, Bui Thanh Son a proposé de renforcer la coopération pour assurer la paix et la stabilité, en particulier pour relever les défis de sécurité non traditionnels, approfondir la coopération économique pour la prospérité et promouvoir la coopération au profit du peuple, vers un avenir durable.

A cette occasion, il a annoncé que le Vietnam organiserait la Journée ASEAN-République de Corée à la fin de cette année, contribuant à renforcer davantage les relations bilatérales.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, à la réunion de l'ASEAN+3. Photo : VNA

L'ASEAN a salué la proposition de la République de Corée d'établir un partenariat stratégique intégral ASEAN-République de Corée et l'Initiative de solidarité République de Corée-ASEAN. La partie sud-coréenne a annoncé son engagement à doubler sa contribution au Fonds de coopération ASEAN-République de Corée à 32 millions de dollars d'ici 2027 contre 16 millions de dollars en 2022, ainsi qu'à allouer plus de 200 millions de dollars à des projets communs.

Parallèlement, l'ASEAN et le Japon ont convenu d'approfondir leur coopération dans divers domaines, en particulier le commerce, l'investissement, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et le développement des infrastructures de haute qualité, tout en élargissant leur collaboration à de nouveaux domaines potentiels tels que l'innovation, la réponse au changement climatique et la croissance verte. L'ASEAN a hautement apprécié l'octroi par le Japon d'un prêt de 3,34 milliards de dollars pour soutenir les efforts de relance post-pandémique dans l'ASEAN et sa contribution supplémentaire de 100 millions de dollars au Fonds d'intégration ASEAN-Japon.

Les responsables de l'ASEAN et de l'UE ont réaffirmé leur engagement envers l'objectif d'un accord de libre-échange ASEAN-UE. L'ASEAN a salué l’enveloppe d'investissement de l'UE Team Europe d'environ 10 milliards d'euros (soit 11,2 milliards de dollars) d'ici 2027, qui soutient les efforts d'intégration et améliore le renforcement des capacités et le développement durable dans la région.

Lors de la réunion de l'ASEAN+3, l'ASEAN et la Chine, le Japon et la République de Corée se sont engagés à renforcer les mécanismes de stabilisation économique et financière existants, à promouvoir les échanges commerciaux et d'investissement et le travail conjoint pour assurer la sécurité alimentaire et l'agriculture durable, et à déployer efficacement le programme de réserve d'urgence de riz de l'ASEAN 3 (APTERR).

Lors de la réunion avec le Royaume-Uni, l'ASEAN a hautement apprécié la proposition du Royaume-Uni sur des programmes de coopération clés d'une valeur de 113 millions de livres sterling au cours des cinq prochaines années, qui soutiendront l'intégration économique régionale, les soins de santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes, la paix, la sécurité et l'adaptation au changement climatique.

L'ASEAN et le Canada se sont engagés à réaliser la déclaration conjointe du Sommet commémoratif du 45e anniversaire de l'ASEAN-Canada, en vue d'établir le partenariat stratégique ASEAN-Canada. L'ASEAN a salué l'engagement du Canada à soutenir le processus de renforcement de la communauté de l'ASEAN, à établir le fonds d'affectation spéciale d'une valeur de 13,1 millions de dollars canadiens (soit 9,95 millions de dollars) et à offrir des bourses à l'ASEAN. Les ministres ont souligné la nécessité pour les deux parties d'explorer efficacement les potentiels de coopération, faisant ainsi avancer le développement dynamique et substantiel de leurs relations.

Dans son discours, le diplomate vietnamien Bui Thanh Son a suggéré d'intensifier les efforts de relance inclusive, de stimuler la dynamique de croissance, de donner la priorité à la coopération en matière de commerce et d'investissement, à la connectivité, à la formation des ressources humaines, à l'innovation, à la transition énergétique, à la sécurité alimentaire, à l'adaptation au changement climatique et au développement durable.

Il a hautement apprécié l'engagement des partenaires à soutenir le rôle directeur de l'ASEAN dans la promotion du dialogue, de la coopération et du renforcement de la confiance dans la région. Il a exhorté les partenaires à soutenir la position commune de l'ASEAN sur la question en Mer Orientale, à mettre en valeur l'importance de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à aider l'ASEAN et la Chine à parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) conforme au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, dans le but de transformer la Mer Orientale en eaux de paix, de coopération et de développement durable.

Au cours d'une brève réunion le même jour en marge de l'AMM-56 et des réunions connexes, Bui Thanh Son et son homologue japonais Hayashi Yoshimasa ont consenti à continuer à faciliter les visites des dirigeants, à organiser des activités d'échange culturel et des échanges entre les localités et entre les peuples, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales cette année.

Ils ont convenu d'accélérer la fourniture par le Japon d'une aide publique au développement (APD) de nouvelle génération pour le Vietnam, permettant ainsi au Vietnam d'accéder à des programmes d'aide au développement dans les infrastructures de haute qualité et la transition énergétique, et de simplifier les procédures de visa pour les citoyens vietnamiens, entre autres.



Les deux ministres ont également convenu de renforcer le soutien mutuel au sein des forums mondiaux et régionaux, notamment les mécanismes de coopération sous-régionaux du Mékong dirigés par l'ASEAN.-VNA