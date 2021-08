La 54e Conférence des ministres des Affaires étrangères des l'ASEAN s'est ouverte en ligne le 2 août. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères (AE), Bui Thanh Son, a participé la 54e Conférence des ministres des AE de l’ASEAN (AMM-54) qui s’est ouverte en ligne lundi 2 août.

Dans son discours, le ministre des AE, Bui Thanh Son, a affirmé que le Vietnam soutient les efforts du président du Brunei dans la promotion du processus de construction de la Communauté ainsi que dans la réalisation des priorités et des initiatives en 2021.

Le ministre a souligné que la solidarité et l'unité sont le fondement de la force de l'ASEAN, en particulier dans les moments difficiles, avant de proposer à l'ASEAN de tirer efficacement parti des opportunités de coopération avec ses partenaires, en particulier en matière d'approvisionnement et de transfert de technologies pour la production de vaccins.

Plus que jamais, que l'ASEAN doit promouvoir fortement la force interne d'une communauté résiliente et cohésive, affirmer son rôle et sa responsabilité dans le développement de la région, a-t-il souligné, affirmant que le Vietnam continue de participer activement et de manière responsable au processus d’édification de la vision communautaire de l'ASEAN après 2025.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a fait part de son inquiétude face aux évolutions complexes en péninsule coréenne et en Mer Orientale, ainsi qu'aux défis de sécurité non traditionnels.

Il a affirmé que la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale sont dans l'intérêt commun de tous les pays, mais que la région est encore témoin d'actions contraires au droit international, dont des actions qui portent atteinte à l'environnement marin.

Il a proposé à l'ASEAN de maintenir sa position de principe et respecter le droit international, notamment l'UNCLOS de 1982.

Le Vietnam a souligné l'importance de l'UNCLOS de 1982 comme base pour déterminer les droits et intérêts légitimes des États voisins de la mer. Il constitue le cadre qui régit toutes les activités dans toutes les mers et tous les océans.

Le ministre vietnamien des AE, Bui Thanh Son. Photo: VNA

Lors de cette conférence, les ministres ont discuté du processus d’édification de la communauté de l'ASEAN, de relations extérieures de l'ASEAN et de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Ils ont félicité le Vietnam pour organiser le Forum de coopération sous-régionale vers la fin de cette année.

D’autres questions ont été discutées lors de cette conférence.

Les pays ont eu des échanges approfondis sur de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun telles que la Mer Orientale, la péninsule coréenne et le Moyen-Orient.

Face à des évolutions compliquées en Mer Orientale, les ministres ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale.

Les ministres ont affirmé leur position cohérente sur le règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris l'UNCLOS 1982, soulignant l'importance de la retenue, de la non-militarisation, de l’absence du recours à la force et de la menace d’y recourir, du respect du droit international, dont l'UNCLOS 1982, de l’application rigoureuse de la DOC et de l’élaboration rapide d’un Code de conduite (COC) efficace et conforme au droit international.

Les pays ont souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière intégrale et rapide le consensus en cinq points atteint lors de la réunion des dirigeants de l'ASEAN tenue le 24 avril, affirmant la volonté de l'ASEAN d'aider le Myanmar à surmonter les difficultés et à parvenir à une solution pacifique pour l'intérêt de son peuple.

Ils ont convenu de déployer d'urgence une aide humanitaire au Myanmar pour faire face à la pandémie de COVID-19. -VNA