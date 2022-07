Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a présidé le 29 juillet à Hanoï une réunion pour discuter de l'amendement de deux résolutions sur la classification des villes et des unités administratives.

Les participants ont examiné l'amendement et le complément de la Résolution N°1210/2016/NQ-UBTQH13 sur la classification des villes et la Résolution N°1211/2016/UBTVQH13 sur les critères et la classification des unités administratives.

Le gouvernement a proposé que quatre des 15 articles de la Résolution N°1210 soient révisés, un ajouté et un supprimé, en mettant l'accent sur les règles de classification des villes et la classification de certaines villes qui présentent des caractéristiques spécifiques.

Il a également proposé de modifier et de compléter 10 des 32 articles de la Résolution N°1211, d'en ajouter quatre autres et d'en supprimer un, en mettant l'accent sur les critères applicables aux unités administratives dans des cas particuliers.

La modification et le complément des règles sur les unités administratives, en particulier celles situées dans les régions montagneuses, frontalières et côtières ou ayant une importante population de minorités ethniques ou des valeurs particulières en matière de patrimoine culturel et de tourisme, devraient créer une base juridique pour la poursuite de la réorganisation des unités au cours de la période 2022 - 2025.

Parallèlement, les travaux sur la classification des villes visent à établir une base pour évaluer la qualité des villes, organiser et développer le réseau urbain national et montrer les véritables niveaux de développement des villes afin de servir la planification urbaine, l'élaboration des politiques, l'attraction des investissements et l'amélioration de la vie urbaine.

Le vice-président de l’AN Nguyen Khac Dinh a déclaré que la plupart des participants étaient d'accord sur la nécessité d'amender ces deux Résolutions, et que les agences de rédaction devraient absorber les opinions et tenir davantage compte de l'expérience internationale pour perfectionner les projets.-VNA