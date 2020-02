Photo: internet



Hanoï (VNA) - Lundi, le Premier ministre a approuvé l’élaboration d'un plan d’aménagement des agglomérations urbaines et rurales pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050.

L’accent est mis sur le rôle des grandes agglomérations urbaines et des zones économiques de pointe et la création de pôles de croissance nationaux.

Ce plan vise aussi à promouvoir le développement durable, l’adaptation au changement climatique, à économiser les ressources naturelles et les énergies, à développer les zones rurales, à consolider la connexion entre les zones rurales et urbaines et à garantir la défense nationale. –VOV/VNA