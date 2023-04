Le Bureau de la gestion du travail selon le Programme EPS a tenu le 23 avril une rencontre pour améliorer les connaissances juridiques des travailleurs vietnamiens à Uijeongbu et ses environs. Photo : VNA



Séoul (VNA) - Le Bureau de la gestion du travail selon le Programme de permis d'emploi pour les travailleurs étrangers (programme EPS), en collaboration avec le Centre de soutien aux travailleurs étrangers de la ville d'Uijeongbu, province de Gyeonggi en République de Corée, a tenu le 23 avril une rencontre pour améliorer les connaissances juridiques des travailleurs vietnamiens vivant à Uijeongbu et ses environs.

Les travailleurs vietnamiens ont été informés des connaissances relatives aux conditions de travail et de vie en République de Corée, aux questions financières et bancaires.

Lee Sang-gu, directeur du Centre de soutien aux étrangers de la ville d'Uijeongbu, a déclaré que le centre était toujours prêt à accueillir, conseiller et soutenir les travailleurs étrangers, vietnamiens en particulier, dans les questions directement liées à leurs intérêts (salaires, logement, conditions de travail, respect de la loi, etc.), afin de les aider à s'intégrer rapidement dans la communauté et à avoir une vie stable.

Selon le ministère sud-coréen du Travail et de l'Emploi, en 2023, la République de Corée prévoit d'embaucher environ 110.000 travailleurs migrants dans des installations de production industrielle et agricole.





Depuis le début de l'année, 3.600 travailleurs du Programme EPS (visa E9) sont entrés en République de Corée. Dans les temps à venir, le Bureau du Selon Pham Minh Duc, chef du Bureau du Programme EPS en République de Corée , parmi ces 110.000 travailleurs recrutés par la République de Corée, le Vietnam compte en amener 10.000 sous visa E9.Depuis le début de l'année, 3.600 travailleurs du Programme EPS (visa E9) sont entrés en République de Corée. Dans les temps à venir, le Bureau du Programme EPS devrait mener une quinzaine de séances de consultation juridique sous diverses formes telles que sensibilisation sur le droit, organisation de conseils lors de festivals culturels locaux et organisation d'événements culturels et sportifs de grande envergure... -VNA

source