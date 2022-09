Le 7e Forum national des agriculteurs a lieu le 12 septembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - «Agriculteur professionnel », tel était le thème du 7e Forum national des agriculteurs, organisé le 12 septembre à Hanoï par le Comité central de l’Union des agriculteurs vietnamiens et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Présente au forum, la vice-présidente de la République, Nguyen Thi Anh Xuan, a affirmé le rôle et les contributions des agriculteurs dans la mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique.

A ce jour, près de 65% des communes dans l’ensemble du pays ont répondu aux normes de la Nouvelle ruralité. Le revenu moyen des agriculteurs est de 2 à 2,5 fois supérieur au niveau enregistré en 2010, a-t-elle indiqué.

Cependant, selon elle, la recherche et l’application des sciences et technologies, l'innovation et la formation de ressources humaines laissent encore à désirer. Le taux de pauvreté est encore élevé, la pollution s’accélère…

La vice-présidente Nguyen Thi Anh Xuan a demandé au Comité central de l’Union des agriculteurs vietnamiens de recueillir les propositions et recommandations des participants au forum puis de proposer des mesures pour régler les problèmes du secteur agricole et des agriculteurs.

Plusieurs délégués ont souligné la nécessité d’améliorer les compétences professionnelles et de gestion, ainsi que les connaissances socio-économiques des agriculteurs.-VNA