Photo: Internet

Tuyen Quang (VNA) – « Améliorer les capacités d’accès aux crédits verts des petites et moyennes entreprises vietnamiennes » était le thème d’un colloque organisé le 8 octobre dans la province septentrionale de Tuyen Quang par l’Association des entreprises de la province et l’Institut allemand Friedrich Naumann Foudation for Freedoom (FNF).

Le colloque vise à évaluer la possibilité d’accès aux crédits verts pour les entreprises, et examiner les objectifs et orientations dans l’application des crédits verts à Tuyen Quang ainsi qu’à collecter des opinions et recommandations, contribuant à améliorer l’accès aux crédits en général et aux crédits verts en particulier pour les entreprises locales.

Pham Hung Tien, directeur par intérim de l’Institut FNF au Vietnam, a indiqué que les petites et moyennes entreprises vietnamiennes avaient rencontré plusieurs difficultés dans l’accès aux crédits verts. Cela est dû au manque d’informations en la matière, l’inhomogénéité des documents juridiques concernés…

Il a souligné la nécessité de développer des chaînes de crédits via les institutions financières, en les encourageant à faciliter l’accès aux crédits des micros, petites et moyennes entreprises, en mobilisant les ressources de la société, notamment du secteur privé et de l’étranger…

Nguyen Huu Thap, président de l’Association des entreprises de Tuyen Quang, a demandé aux ministères et secteurs de définir les secteurs qui peuvent accéder aux crédits verts. Les représentants des entreprises participants ont recommandé de faire de telle sorte que le taux d’intérêt des crédits verts soit inférieur de 1%-2% à celui des banques commerciales. -VNA