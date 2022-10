Une heure de pratique chez Imago Work. Photo: VNCC

Hanoï (VNA) - Après deux ans d’activité, le projet Imago Work a apporté des opportunités d’emploi aux handicapés physiques et mentaux, les aidant à gagner en confiance et à s’intégrer dans la société sans dépendre de leur famille.

Vivant au Vietnam depuis plus de 10 ans, Michelle Beard a créé Imago Work, un projet consacré à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes handicapés.

Enseignante, Mme Beard a traversé le processus de soins et d’éducation de son enfant en situation de handicap. Evan a 26 ans et est atteint du syndrome de Down depuis sa naissance. Il a suivi un apprentissage au collège de formation professionnelle Shepherds aux États-Unis.

Michelle Beard, désormais directrice du projet Imago Work, a constaté que le modèle de l’école Shepherds serait parfaitement applicable au Vietnam.

Soutien aux personnes défavorisées

Ce projet a été créé dans le but de donner aux jeunes handicapés mentaux plus d’autonomie à travers l’apprentissage de compétences sociales et professionnelles. Il a été mis en œuvre par Michelle Beard et ses collègues, en consultation avec des experts internationaux en éducation spécialisée.

Mme Beard souhaite que le projet Imago Work dote les jeunes handicapés des compétences nécessaires pour s’intégrer dans la communauté. Il fournit un soutien physique et émotionnel et encourage le développement professionnel.

Elle a collaboré avec Jason Weimer, fondateur de Simple Coffee, qui permet aux personnes handicapées de trouver un emploi en Thaïlande depuis neuf ans. En 2018, elle a coopéré avec des actionnaires pour ouvrirune succursale de Simple Coffee à Hanoï, permettant aux person-nes défavorisées de vivre et de travailler de façon autonome.

Situé dans un bâtiment de la rue Dang Thai Mai, Simple Coffee se trouve au 1er étage tandis que les cours de formation d’Imago Work ont lieu au 3e.

Les apprentis en situation de handicap qui assistent à ces cours acquièrent des compétences en matière de soins personnels et de communication. Ils apprennent également à nettoyer les comptoirs, laver les tasses, emballer les sacs de café, préparer les boissons et servir la clientèle.

Le programme est très apprécié, il comprend un contenu de base, avec un apprentissage des compétences de vie sociale, aidant les élèves à s’intégrer dans la société. Ils reçoivent également un entraînement physique et apprennent à prendre soin de leur santé. En plus de cela, ils ont surtout une formation professionnelle afin de travailler dans divers types d’entreprises et un accompagnement pour trouver un emploi ou faire un stage après avoir terminé la formation.

“Les apprentis suivent un cours de formation intensive d’une durée de dix mois consécutifs avec cinq ou six élèves par promotion”, a informé l’enseignante Lê Bich Vân, responsable du projet.

Selon l’enseignante Nguyên Thi Nhung, de nombreuses personnes handicapées mentales, en particulier les adultes, désirent apprendre et sont très assidues dans leur travail. Les participants doivent réussir un test d’entrée sur les compétences de base nécessaires et être âgés de 16 ans ou plus.

Créer de bonnes conditions

Dans la vie courante, les personnes handicapées et déficientes intellectuelles exercent souvent certains emplois de travaux manuels légers tels que tailleur, artisan... Toutefois, Mme Beard souhaite qu’ils travaillent dans un environnement où ils peuvent échanger et interagir avec la société afin de changer la façon dont la communauté les perçoit et se comporte envers eux. Elle a constaté qu’après la formation, de nombreuses personnes vulnérables travaillent bien. Ils ont également la capacité de changer l’environnement autour d’eux et d’être plus autonomes.

“Durant le processus d’apprentis-sage des compétences profession-nelles, les élèves pourront pratiquer dans les restaurants et cafés pour s’habituer au monde du travail après avoir terminé leur formation”, a confié Mme Vân.

“Imago Work recherche toujours des opportunités de coopération avec les entreprises vietnamiennes, cafés, restaurants et hôtels. Ils sont prêts à embaucher nos élèves. Actuellement, les apprentis ont des emplois stables après avoir terminé leur formation”, a-t-elle ajouté.

Hormis Simple Coffee, Michelle Beard a collaboré avec d’autres cafés afin de soutenir les élèves dans la pratique professionnelle. Un apprenant d’Imago Work a accompli un stage et s’apprête à signer un contrat d’essai pour la chaîne de café Joma Bakery.

P.A, élève du premier cours, fait un stage à l’hôtel InterContinental Westlake. Le restaurant NYC Pizza Hanoï a également accepté de devenir le partenaire d’Imago Work. Toutes ces entreprises permettront aux élèves d’Imago Work d’acquérir une expérience de travail.

Viêt Hoài, président du conseil d’administration de la société KymViet, a partagé : “C’est un projet important pour les personnes déficientes mentales. À l’avenir, j’espère coopérer avec Imago Work pour ouvrir un ou deux nouveaux cafés. Et puis, nous pourrons recruter des élèves issus de cette formation pour des postes de vendeurs”.

Bref, Joma Bakery Café, Simple Coffee, NYC Pizza Hanoï, InterContinental Westlake et KymViet créent ensemble un espace de travail ouvert pour que les personnes handicapées aient la possibilité d’échanger et d’interagir avec la communauté. -CVN/VNA