Visioconférence nationale sur le rôle des politiques de crédit dans la réalisation des objectifs de réduction durable de la pauvreté.

Hanoi (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en collaboration avec la banque des politiques sociales, a organisé ce lundi matin à Hanoi une visioconférence nationale sur le rôle des politiques de crédit dans la réalisation des objectifs de réduction durable de la pauvreté.

Reconnaissant l'efficacité du crédit pour la politique sociale, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, président du comité de pilotage national des programmes cibles nationaux, période 2016-2020, a déclaré que la banque des politiques sociales et le crédit pour la politique sociale constituaient un pilier du programme cible national de réduction durable de la pauvreté. Grâce à ce pilier, le nombre de ménages pauvres a diminué «très rapidement» entre 2015 et 2018, aidant ainsi à lutter contre les usuriers et à mettre en œuvre le programme cible national sur la construction de la Nouvelle Ruralité.



Il a demandé aux administrations locales de renforcer leur leadership en matière d'octroi de crédits de politique sociale et de mieux mobiliser des ressources.



Le vice-Premier ministre a également invité le ministère des Finances, la Banque d'État du Vietnam et la banque des politiques sociales à examiner les propositions formulées lors de la réunion en vue d'améliorer sa politique de prêt, notamment en assouplissant les limites de prêt, en prolongeant la durée des prêts accordés aux ménages et le relèvement des limites des prêts aux activités de production et aux programmes d’eau propre.



De 2020 à 2025, la banque des politiques sociales doit augmenter son taux de croissance annuel du crédit d'au moins 10%, a déclaré M. Hue, appelant le Front de la Patrie à promouvoir la campagne «Pour les pauvres» afin de mobiliser davantage de dons d'organisations, d'entreprises et de particuliers.

Au 31 août 2019, 8 millions de foyers en difficulté ont bénéficié de prêts de la banque des politiques sociales, avec un total de 221.693 milliards de dongs. Parmi ces foyers, 1,4 million sont sortis de la pauvreté. -VNA