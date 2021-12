Lors de la conférence pour faire le bilan des activités du Comité des affaires ethniques en 2021. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Comité des affaires ethniques a tenu mercredi, 29 décembre, une conférence pour faire le bilan des activités de 2021 et définir les tâches pour 2022 en présence du ministre et président du comité Hau A Lenh.

Lo Quang Tu, président du bureau du Comité des affaires ethniques, a affirmé qu’en 2021, le Comité avait accéléré l’application des technologies de l’information, la transformation numérique, l’utilisation des documents électroniques dans ses travaux et la mise en œuvre de l’objectif de l’édification de l’e-gouvernement et de la transformation numérique, etc.

En 2022, le Comité intensifiera la coopération internationale afin de rechercher une aide étrangère au service du développement socio-économique dans les zones habitées par des minorités ethniques.

Il se concentrera sur la mise en œuvre du projet principal et du programme d'objectifs nationaux pour le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses au cours de la période 2021-2030.

En outre, il se coordonnera avec d'autres ministères, secteurs et localités dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 et proposera des solutions visant à atténuer les impacts causés par la maladie sur les habitants des groupes ethniques. - VNA