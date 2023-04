Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le marché de l'immobilier de villégiature au Vietnam fait face à de nombreux défis. Après une période de croissance, le marché ralentit avec de nombreux projets inachevés. Les experts s'attendent à ce que le développement des destinations côtières permette de favoriser durablement la reprise et le développement du marché immobilier de villégiature.



Mauro Gasparotti, directeur de Savills Hotels a estimé qu'avant la pandémie, l'industrie du tourisme au Vietnam avait enregistré une croissance impressionnante du nombre de visiteurs. Le Vietnam est également devenu progressivement une destination de villégiature de premier plan en Asie du Sud-Est, en concurrence avec les autres destinations de la région.

Cependant, après une période de croissance, le marché a ralenti. L’inflation, les conflits politiques, les coûts aériens élevés et la pénurie de ressources humaines dans l'industrie du tourisme affectent la reprise des activités touristiques du Vietnam. L'occupation des chambres des hôtels à Hô Chi Minh-Ville revient progressivement au niveau d'avant la pandémie. Mais, les marchés de Nha Trang et Da Nang sont toujours confrontés à de nombreux défis.

Selon Mme Fenady Uriarte, responsable du développement du commerce et du marché de l'Asie du Sud-Est chez STR, fin février 2023, le revenu par chambre disponible dans les pays d'Asie du Sud-Est était très proche du niveau d'avant la pandémie. Cependant, le marché vietnamien fait encore face à de nombreux défis avec cet indice inférieur de 33,4% à celui de 2019.

Photo d'illustration : VNA



En ce qui concerne le fonctionnement de l'industrie de l'immobilier de villégiature, les experts ont précisé que le marché vietnamien manquait encore de nouveaux produits d'hébergement pour répondre aux besoins des jeunes clients. Au Vietnam, environ 30 % de la population appartient actuellement aux Millennials - aussi appelés génération Y (25 à 38 ans) -, une génération qui promeut et façonne les nouvelles tendances touristiques sur le marché.

La plupart des enseignes hôtelières présentes sur le marché appartiennent aujourd'hui au "style traditionnel", sans la présence d'enseignes "lifestyle". Il est prévu que d'ici 2026, "lifestyle" augmentera sa présence sur le marché avec l'entrée de marques telles que Voco, Hyde, Hotel Indigo, Caption by Hyatt, L7 et Garrya.

Norbert Vas, directeur exécutif de Archipelago Indochina a estimé que le marché vietnamien avait un potentiel de développement du modèle "lifestyle" grâce à ses ressources humaines jeunes et créatives. Cependant, ce modèle doit être soigneusement planifié et développé correctement.

Selon les statistiques de Savills Hotels, l'offre de luxe représente 2% du total des chambres d'hôtels actuelles, mais 5% de l'offre totale est en cours et devrait être mise en service ces trois prochaines années.

L'attrait de produits de luxe vient de deux facteurs : le prestige et l'affirmation de l'image du propriétaire. Les changements démographiques avec des exigences plus élevées poussent les hôtels à optimiser et à créer de nouveaux espaces, apportant plus d'émotions et d'expériences aux clients, a estimé Anthony Moulton, directeur exécutif de Brand & Co.

Selon les experts, la reprise de l'industrie touristique nationale et les efforts pour attirer les touristes internationaux après la pandémie sont un bon signal pour que les investisseurs accordent plus d'attention à l'immobilier de villégiature. - VNA