Photo: VNA Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a chargé le ministère des Transports de se coordonner avec les autres ministères, agences et localités concernés dans l'étude et le traitement des recommandations de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) pour améliorer la capacité du transport ferroviaire international au service de l'import-export de marchandises.

L'investissement dans les infrastructures et l'élaboration de mécanismes et politiques joueront un rôle important et décisif pour améliorer la capacité du transport ferroviaire international, selon la VNR.

Il sera aussi nécessaire de construire des chantiers de conteneurs de fret ainsi que des entrepôts de stockage des marchandises importées et exportées.

La VNR a proposé au Premier ministre d'élaborer des plans d'investissement en utilisant des fonds aussi bien publics que privés. -VNA