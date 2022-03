Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Afin d’améliorer l'efficacité de l'exploitation des produits aquatiques, les provinces côtières ont encouragé les pêcheurs à améliorer la capacité et moderniser les équipements de leurs flottes pour lancer leurs filets plus loin et contribuer à la protection de la souveraineté maritime et insulaire nationale.

En 2022, la province de Ninh Thuan (Centre) vise à atteindre 119.500 tonnes de produits aquatiques, dont 70% en provenance de la pêche hauturière.

Pour continuer à améliorer l'efficacité de l'exploitation des produits aquatiques, Ninh Thuan encourage les pêcheurs à développer une flotte de pêche de grande capacité, dotée d'équipements modernes pour aider les pêcheurs à aller au large.

Cette localité a activement soutenu les pêcheurs dans la construction et modernisation de leurs bateaux. Pour l’heure, Ninh Thuan recense 2.236 bateaux de pêche de 6 mètres ou plus et 778 autres de 15 mètres ou plus qui sont éligibles à l'enregistrement pour la pêche hauturière, en vertu de la Loi sur la pêche de 2017.

La province intensifie l’installation d'équipements maritimes modernes et d'équipements de surveillance sur les navires hauturiers de plus de 15m pour mettre à jour les données des bateaux de pêche sur le système national de base de données halieutiques du Vietnam (Vnfishbase).

Dang Van Tin, directeur de l’Office des produits aquatiques de la province de Ninh Thuan, a déclaré qu’à côté de l'encouragement des pêcheurs à aller au large, à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) selon les recommandations de la Commission européenne (CE), cet office provincial s'est coordonné avec les unités compétentes pour renforcer la propagande sur la Loi sur la pêche de 2017 auprès des pêcheurs.

De son côté, la province de Bac Lieu (Sud) a fixé l’objectif de 150.000 tonnes de produits aquatiques d’ici 2025.

La province applique les avancées scientifiques pour moderniser les systèmes de stockage frigorifique des bateaux pour améliorer la qualité des produits, assurer l'hygiène alimentaire et de réduire les pertes après récolte.

D'autre part, Bac Lieu continue de mettre en œuvre le projet de développement de la pêche hauturière et d'envoyer des pêcheurs à faire la pêche dans les eaux de certains pays avec lesquels le Vietnam a déjà signé des accords de coopération. La province intensifie également la propagation sur la lutte contre la pêche INN.

La province de Tien Giang (Sud) dispose actuellement d'une flotte de 1.469 bateaux de pêche, d'une capacité totale de 430.000 kW, soit une augmentation de 264 navires d'une capacité totale de 162.418 kW par rapport à 2015. La capacité d’exploitation de la localité a augmenté de plus de 62%, notamment grâce à l'augmentation des bateaux de pêche hauturière, environ 22%.

Récemment, la province a encouragé le développement d'une flotte spécialisée dans l'approvisionnement en matériaux, en carburant et en engins de pêche en faveur des bateaux de pêche et l’achat de leurs produits. Cela permet à réduire les coûts et à améliorer la productivité des bateaux et la qualité des produits exploités. -VNA