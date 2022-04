Hanoi (VNA) - La conférence nationale sur la prévention contre les catastrophes naturelles, la recherche et le sauvetage 2022 a eu lieu lundi, 25 avril, à Hanoï.

Le vice-premier ministre Lê Van Thành. Photo : VNA

Selon le dernier rapport, en 2021, le Vietnam a subi 12 typhons et dépressions tropicales, 326 orages, tourbillons et fortes pluies, 170 inondations, crues et glissements de terrain et 139 tremblements de terre. Les catastrophes naturelles ont fait 108 morts ou disparus et 95 blessés et ont causé des pertes estimées à plus de 5.200 milliards de dongs.

D’après les prévisions, cette année, notre pays devrait être frappé par 10 ou 12 typhons exceptionnellement forts et dépressions tropicales en mer Orientale. Les précipitations de l’année ont tendance à augmenter à l’échelle nationale, avec une forte probabilité de pluies extrêmes.



Présent, le vice-premier ministre Lê Van Thành, chef de la Direction nationale de prévention des catastrophes naturelles, également chef du comité national de résilience aux catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage, a demandé aux organes compétents d’améliorer l’efficacité des travaux de prévention et d’alerte précoce des catastrophes. Il importe également, selon lui, d’impliquer davantage le secteur privé et de renforcer la coopération internationale dans la prévention et l’adaptation aux catastrophes naturelles. - VOV/VNA