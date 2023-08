Un cours de langue vietnamienne pour des Vietnamiens à l'étranger. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La cérémonie de clôture du "Cours de formation à l'enseignement de la langue vietnamienne pour les professeurs vietnamiens à l'étranger en 2023" a eu lieu dans l’après-midi du 30 août à Hanoï.



L’événement a été organisé par la Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer (relevant du ministère des Affaires étrangères), en collaboration avec le Département de la Formation continue du ministère de l'Éducation et de la Formation.



Selon Mai Phan Dung, chef adjoint de la Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer, a déclaré espérer qu’après chaque cours de formation, les compétences des enseignants et des bénévoles seraient renforcées et perfectionnées, continuant à améliorer l'efficacité de l'enseignement de la langue vietnamienne pour la communauté vietnamienne à l'étranger qui compte actuellement environ 5,3 millions de personnes dans plus de 130 pays et territoires.



Le cours de formation à l'enseignement de la langue vietnamienne destiné aux enseignants vietnamiens à l'étranger en 2023, s'est déroulé du 16 au 30 août à Hanoï. Il a attiré plus de 60 enseignants vietnamiens de 17 pays et territoires.



Organisé pour la première fois en 2013, le cours de formation a jusqu'à présent vu la participation de plus de 800 enseignants vietnamiens à l’étranger.-VNA