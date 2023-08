Le personnel de la sécurité aérienne effectue le processus de contrôle de sécurité. Photo : CTV/Vietnam+

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam vient de publier une directive sur l'amélioration et le renforcement de la capacité de contrôle de la sécurité aérienne à la compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV).Le directeur de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, Dinh Viet Thang, a demandé à ACV de mettre en œuvre de manière active et proactive la directive n° 06/CT-TTg du 24 février 2023 du Premier ministre relative à l'amélioration de la capacité de garantie de la sécurité et de la sûreté de l'aviation dans la nouvelle conjoncture.Il lui est nécessaire d’accélérer de toute urgence la finalisation des programmes d'études, la formation d’enseignants et l’organisation de formations en matière de sûreté et de sécurité aérienne s.En outre, ACV doit améliorer, maintenir la mise en œuvre stricte des processus professionnels et disposer de solutions pour renforcer la capacité de gestion et d'administration des responsables de la sécurité aérienne.L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a également recommandé que la compagnie examine le processus de gestion et d'exploitation des équipements de sécurité aérienne, en particulier les machines à rayons X.ACV doit renforcer la collaboration avec les agences médiatiques afin de diffuser auprès des passagers des avions les dispositions de la loi relatives à la sécurité et à la sûreté de l'aviation…-VNA