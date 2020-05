Hanoi (VNA) - Le coronavirus a prouvé que la chaîne d'approvisionnement mondiale doit être diversifiée et que le Vietnam peut être considéré comme une nouvelle destination d'investissement attrayante pleine de potentiels de croissance, a estimé l'Association américaine du commerce (Amcham).

«Au Vietnam, la sensation de sécurité revient, ce dont nous sommes tous reconnaissants», selon l’Amcham.



Cette association a hautement salué les politiques déployées par le gouvernement dans la lutte contre le COVID-19, particulièrement les mesures de protection de la santé de tout le monde et de protection des entreprises.



Appréciant le Vietnam pour la relance de ses activités économiques, Amcham a toutefois déclaré que les programmes de soutien ne sont actuellement appliqués qu'aux secteurs qui, selon le gouvernement, sont fortement impactés, par exemple, les transports, l'hôtellerie-restauration... C’est pourquoi, il faut ajouter un certain nombre de secteurs d'activité dans cette liste comme breuvage, aliments …, a recommandé cette association.



«Nous pensons que la réponse efficace du Vietnam face à l’épidémie renforcera dans un futur proche sa position en tant que marché attractif pour les activités de fusions – acquisitions (M&A). Pour saisir au mieux cette opportunité, il conviendra d’accélérer et promouvoir l’e-gouvernance, l’e-commerce, les services de fintech et de cloud computing», a suggéré l’Amcham. - CPV/VNA