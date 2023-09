Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong s'adresse à la presse. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 10 septembre, immédiatement après l’entretien de haut niveau, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le président américain Joe Biden se sont adressés à la presse vietnamienne, américaine et internationale, les informant des bons résultats de leur entretien. L'Agence vietnamienne d’information (VNA) tient à vous présenter une version traduite du contenu de l’allocution du secrétaire général Nguyen Phu Trong.

"Cher Monsieur le président des États-Unis Joe Biden,

Mesdames et Messieurs,

Au nom du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, je souhaite chaleureusement la bienvenue à Monsieur le président Joe Biden, qui a une affection particulière pour le pays et le peuple vietnamien et qui, à différents postes, apporte toujours un soutien précieux au développement des relations d'amitié entre le Vietnam et les États-Unis. Il se rend au Vietnam à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l’établissement d’un partenariat intégral entre les deux pays.

Je garde toujours un bon souvenir de l'accueil respectueux du gouvernement américain et de l'affection du peuple américain lors de ma visite aux États-Unis en juillet 2015, notamment de l'échange sincère et intéressant entre M. Joe Biden et moi lors de cette visite. Je remercie également Monsieur le président Joe Biden de m'avoir envoyé en juin dernier une lettre m'invitant à visiter à nouveau les États-Unis.

Dans une atmosphère d'amitié, d'égalité, de compréhension et de respect mutuel, Monsieur le président Joe Biden et moi venons d'avoir un entretien approfondi, obtenant de bons résultats. Les deux parties ont convenu que les relations Vietnam-États-Unis avaient connu des développements forts, profonds, substantiels et efficaces depuis la normalisation et l’établissement d’un partenariat intégral. A cette occasion, au nom du peuple vietnamien, j'adresse mes salutations et mes remerciements aux organisations et individus américains ayant soutenu le Vietnam et contribué au développement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays.

Sur cette base, dans l'intérêt des deux peuples et dans le souhait de renforcer la coopération pour les objectifs de paix, de coopération et de développement durable dans le nouveau contexte, Monsieur le président Joe Biden et moi, au nom des deux pays, ont adopté une déclaration commune établissant un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable.

Ce partenariat continue d'être fondé sur le plein respect des principes fondamentaux qui ont guidé les relations entre les deux pays ces derniers temps, notamment le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et des institutions, de la politique, de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun.

Nous avons également souligné que la compréhension mutuelle, la situation nationale, le respect des intérêts légitimes de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun revêtaient toujours une signification importante. Le Vietnam apprécie hautement l’affirmation des États-Unis de soutenir un Vietnam "fort, indépendant, autonome et prospère".

Les contenus de nouvelles relations de coopération héritent les contenus existants de la coopération entre les deux pays et les portent à un nouveau sommet à travers la coopération économique, commerciale et d'investissement dans l’orientation selon laquelle l'innovation et la créativité sont considérées comme le fondement, le centre et la force motrice des relations bilatérales ; et à travers le renforcement de la coopération scientifique et technologique qui constitue une nouvelle avancée dans le Partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable. Dans les temps à venir, les agences compétentes des deux pays se coordonneront pour mettre en œuvre les accords conclus.

Le Vietnam promeut ses relations avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux selon l'esprit souligné par le Président Ho Chi Minh après l’indépendance nationale, selon lequel le Vietnam fait ami avec tous les pays. Pour les États-Unis, le Président Ho Chi Minh a affirmé l'indépendance totale du Vietnam et sa volonté de coopérer pleinement avec les États-Unis. Cette indépendance et cette coopération profitent au monde entier. Nous savons tous que, dans les années et les mois qui ont suivi, le peuple vietnamien a dû faire d'innombrables sacrifices et épreuves pour protéger son indépendance et unifier le pays.

Le 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam a également déterminé l’option de renforcer et d'approfondir la coopération bilatérale dans le cadre d'une politique étrangère cohérente d'indépendance, d'autonomie, de paix, d’amitié, de coopération, de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures. Le Vietnam est un ami, un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Monsieur le Président Joe Biden et moi, nous sommes informés de la situation dans nos deux pays, exprimant notre appréciation pour les efforts et les résultats positifs obtenus en matière de développement socio-économique dans chaque pays. Concernant les situations complexes et les conflits internationaux, le Vietnam souhaite que les parties dialoguent et les résolvent pacifiquement sur la base du respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies.

J'espère qu'à travers cette visite importante et significative, Monsieur le président, les membres de la délégation américain, vous tous aurez plus d'occasions de découvrir directement le Vietnam innovant, dynamique, en développement, ayant une civilisation et une histoire de longue date et les Vietnamiens qui sont affectueux, hospitaliers, amicaux et aiment la paix.

Je crois que la visite du président Joe Biden au Vietnam sera un succès. Je souhaite à Monsieur le Président de nouveaux succès et je souhaite à Monsieur le Président ainsi qu'à tous les membres de la délégation américaine, à toutes les personnes présentes ici et à vos familles, bonne santé et bonheur". -VNA