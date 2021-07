Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) - L'Agence vietnamienne d'information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous l'intégralité de l'allocution du président Nguyen Xuan Phuc à la réunion informelle des dirigeants de l'APEC, tenue en ligne le 16 juillet.

"Son Excellence Madame Jacinda Ardern, Première ministre de la Nouvelle-Zélande, Présidente de l'APEC 2021,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais apprécier hautement l'initiative prise par Madame la Première ministre d’organiser cette réunion qui revêt d’une importante particulière. Le monde d’aujourd'hui se trouve au moment charnière où de grands changements fondamentaux, sous l’impact des effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19, crise sanitaire inédite depuis des décennies, affectent tous les aspects de la vie socio-économique. Il nous reviendrait ainsi, en ce moment même, de faire preuve de solidarité afin de mettre de côté les différences, de surmonter ensemble la crise, de rétablir la stabilité de la vie de nos peuples, de relancer l'économie mondiale et de l'engager sur la trajectoire du développement durable et inclusif.

Les actions entreprises au cours de l'année écoulée pour faire face aux impacts profonds de la pandémie ont mis en évidence des enseignements précieux, notamment : (i) sensibiliser la population sur la pandémie, la faire participer à la lutte contre la pandémie et entreprendre une approche globale, cohérente, inclusive dans le contrôle de la pandémie sont les facteurs de première importance. Tant qu'une économie ou une personne telles qu’elles soient restent sous la menace de la pandémie, le monde entier n’en pourra être à l’abri. (ii) à l’heure actuelle, les perspectives de la reprise économique dépendent largement de l'accès rapide et équitable et au prix abordable des vaccins et d'un programme de vaccination efficace avec des vaccins de qualité. (iii) la maîtrise de nouvelles technologies et la transformation numérique au rythme accéléré seront la clef de réussite du développement durable.

Mesdames et Messieurs,

La pandémie du COVID-19 présente des évolutions complexes alors que la résilience des individus et des entreprises arrive à ses limites. On a constaté l’aggravation de la pauvreté, du chômage et des inégalités sociales… Il nous faudrait par conséquent passer rapidement aux actions, rester déterminés et entreprendre une une coopération plus substantielle et efficace.

Dans cet esprit, je tenais à proposer trois pistes de coopération suivantes :

Premièrement, puisque l'APEC abrite de nombreux centres d’excellence de production et d'approvisionnement en vaccins, nous devrions intensifier la coopération régionale en matière de transfert de technologie, de renforcement des capacités de recherche et de production de vaccins. Il nous conviendrait d’examiner la possibilité de prévoir une levée temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la COVID-19 au sein de l’APEC.

Deuxièmement, nous devrions rédiger un guide de l'APEC relatif au maintien des chaînes d'approvisionnement en situations d’urgence afin de maintenir le bon circuit de nos économies et d'éviter l’interruption des chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales comme c'était le cas dans le passé.

Troisièmement, animé par la devise « ne laisser personne en arrière », l'APEC doit mettre en œuvre rapidement les dispositifs de coopération et de coordination des politiques dans les domaines suivants: (i) assistance accordée aux plus démunis et vulnérables, (ii) amélioration de la résilience et de l'adaptabilité de nos entreprises, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois et de revenus, et (iii) formation et reconversion professionnelle en faveur des travailleurs ainsi que réduction de la fracture numérique qui sépare les zones urbaines et rurales.

Nous apprécions les efforts déployés par les membres de l'APEC dans la coopération afin de relancer l’économie, promouvoir les échanges culturels, touristiques, sportifs... Nous supportons l’organisation des grands événements sportifs que nous souhaitons une réussite, à savoir : les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022…

Mesdames, messieurs,

Le Vietnam fait de son mieux pour réaliser le « double objectif » de lutter contre la pandémie et de maintenir la croissance économique. Cette ligne directrice a fait l’objet du soutien sans faille de toute la population. En effet, nous sommes arrivés à maintenir la croissance économique, assurer la stabilité de la vie des habitants. Qu’il me soit permis de saisir cette occasion pour exprimer notre sincère gratitude pour l'aide précieuse qui nous a été accordée ces derniers temps par divers membres de l'APEC.

Ayant vécu des hauts et des bas de l’histoire, le peuple vietnamien connaît mieux que personne la signification de la coopération et de la solidarité. Le Vietnam attache ainsi une grande importance à la coopération au sein de l'APEC et continuera à travailler en étroite collaboration avec d'autres membres pour promouvoir la coopération animée par le mot d’ordre « rejoindre, travailler, grandir ensemble » et pour bâtir un meilleur avenir pour tous.

Je m’accorde à adopter la Déclaration commune de notre Réunion.

Je tiens à adresser mes salutations les meilleures aux leaders de l’APEC

Je vous remercie." - VNA