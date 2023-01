Aller à la pagode, une tradition ancrée dans la culture vietnamienne

C’est que les pagodes apportent calme et sérénité à ceux qui s’y rendent. Et puis, en dehors de l’aspect purement spirituel de la question, les pagodes font partie de l’imagerie du Têt. Elles sont le détour presque obligé de tous les Vietnamiens qui souhaitent placer la nouvelle année sous le signe du bonheur et de la paix.