Photo : cargillfeed



Hanoï (VNA) - Selon le rapport d’Alltech sur les perspectives des produits agricoles 2023, le Vietnam a connu en 2022 une forte reprise de la production d'aliments pour animaux, atteignant 26.720 millions de tonnes, classant le pays au 8e rang mondial.

Selon ce rapport, l'an passé, malgré les principaux défis macroéconomiques affectant les chaînes d'approvisionnement, la production mondiale d'aliments pour animaux est restée stable, à 1,266 milliard de tonnes, soit une légère baisse, de 0,42%, en un an.

Ce sondage d’Alltech, mené chaque année, se base sur des données provenant de 142 pays et de plus de 28.000 établissements de production.



Les 10 premiers pays produisent 64 % de la production mondiale d'aliments pour animaux et la moitié de la consommation mondiale d'aliments pour animaux est concentrée dans quatre pays la Chine, les États-Unis, le Brésil et l'Inde. Avec une forte reprise, le Vietnam devance l'Argentine et l'Allemagne dans le classement. -CPV/VNA