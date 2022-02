Photo: VNA

Alger (VNA) - L'Algérie est un marché potentiel pour l’exportation de café vietnamien dans le temps à venir.

Le café est actuel le premier produit vietnamien d’exportation vers l’Algérie. En plus du café en seau, les entreprises vietnamiennes peuvent promouvoir l'exportation de café transformé et instantané à plus forte valeur ajoutée.

Le café est la boisson préférée des Algériens, chacun d'entre eux en consomme plus de 3 kg par an. Ce pays d’Afrique du Nord importe environ 130.000 tonnes de grains de café d’une valeur d’environ 300 millions de dollars par an.

Outre le Vietnam, la Côte d’Ivoire, l’Indonésie, le Brésil et l’Italie sont également les principaux fournisseurs de café de l'Algérie.

Le chiffre d’affaires du café vietnamien exporté par le Vietnam vers l’Algérie représentait plus de 65% de la valeur de ses exportations cumulées.

En 2021, les exportations vietnamiennes de café en Algérie ont atteint 56.545 tonnes pour dégager 99,68 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit une baisse de 6,8% en volume mais une croissance de 6,3% en valeur sur un an.-VNA