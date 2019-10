Hanoi (VNA) – En République de Corée, les restaurants Alaghi font partie des ambassadeurs de la culture culinaire du Vietnam. La qualité de leur assiette dans une ambiance très vietnamienne leur apporte un tel succès qu’ils affichent souvent complets aux heures des repas.

Doàn Ngoc Quang veut apporter les saveurs du Vietnam sur les tables sud-coréennes. Photo : CTV/CVN

Les relations entre le Vietnam et la République de Corée sont florissantes à tous égards. L’un des éléments contribuant à les renforcer est la promotion culturelle dans leurs communautés réciproques, dont la gastronomie.À l’heure actuelle, il existe environ 400 restaurants spécialisés dans la cuisine vietnamienne au Pays du Matin calme, dont une centaine dans la capitale Séoul. Les mets les plus réputés sont le pho (soupe de nouilles de riz à la viande de bœuf ou de poulet) et le nem (rouleaux de printemps frits). Une façon pour les Sud-Coréens de découvrir le Vietnam, un pays à la cuisine savoureuse. Très vite, ils se sont montrés très intéressés par les restaurants Alaghi qui, ouverts depuis un an seulement, sont toujours bondés.Un succès fulgurant"Mon premier établissement Alaghi a vu le jour en septembre 2018 à Dongdaemun. Il comptait une vingtaine de tables. À côté de l’emblématique pho , nous proposons aussi d’autres spécialités vietnamiennes. Seulement dix mois après l’ouverture, nous avons réussi à récupérer 2 milliards de dôngs de capitaux investis", se réjouit Doàn Ngoc Quang, propriétaire du restaurant. "Lorsque mes amis sud-coréens venaient dîner chez moi, ils me félicitaient souvent pour ma cuisine. C’est ainsi que l’idée d’ouvrir un restaurant m’est venue", se souvient-il.