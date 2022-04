Photo : moitruong.com.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh vient de signé la décision No 413/QD-TTg du 31 mars 2022 approuvant l'ajustement du projet "Conservation globale des éléphants du Vietnam pour la période 2013 - 2020".

Selon l'ajustement, le projet sera mis en œuvre jusqu'en 2025 avec deux sous-projets supplémentaires de conservation d'urgence des éléphants dans les provinces de Ha Tinh et Quang Nam au Centre. Ces deux projets seront déployés au cours de la période 2021-2025.

Le vice-Premier ministre a chargé les ministères et services compétents la mission d'aider les localités à réaliser efficacement ce projet.

Les Comités populaires des provinces de Nghe An, Ha Tinh, Dak Lak, Quang Nam (Centre) et Dong Nai (Sud) continueront de mettre en œuvre les objectifs et tâches assignés par le Premier ministre dans les décisions No 413/QD-TTg et No 763/QD – TTg ; seront responsables de la mise en œuvre du projet dans leur localité ; contrôleront régulièrement la mise en œuvre du projet ; géreront et utiliseront efficacement les sources de capitaux, conformément aux dispositions de la loi.

Pour rappel, le 21 mai 2013, le Premier ministre avait approuvé le projet « Conservation globale des éléphants du Vietnam pour la période 2013 - 2020 » dans le but de conserver et de développer durablement les éléphants sauvages et domestiques ; de protéger les ressource génétiques d'animaux en voie de disparition et la biodiversité dans les habitats des éléphants ; de renforcer la coopération en matière d'application de la loi ; de contrôler les activités de commerce et de transport illégaux de défenses d'éléphants, contribuant à la conservation des populations d'éléphants dans la région et dans le monde.

Pour la période 2013-2020, le projet a été mis en œuvre dans trois provinces que sont Nghe An, Dak Lak (Centre) et Dong Nai (Sud). - VNA