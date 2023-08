Hanoï, 4 août (VNA) - La participation du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue à la 44e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-44) en Indonésie manifeste l'engagement du Vietnam à agir en tant que membre actif, proactif et responsable de l'AIPA pour le développement de la diplomatie parlementaire, ainsi que l'intérêt de tous pour l'ASEAN.



Favoriser la coopération interparlementaire pour les peuples de l'ASEAN



Dix ans après la création de l'ASEAN, l'Organisation interparlementaire de l'ASEAN (AIPO) a vu le jour le 2 septembre 1977 pour promouvoir la collaboration entre les parlements membres dans la réalisation de l'objectif commun de l'ASEAN consistant à faire de l'Asie du Sud-Est une région de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue (au milieu) et la délégation vietnamienne assistent à l'AIPA-42 depuis Hanoï. Photo: VNA



Tous les pays de la région peuvent rejoindre l'AIPO en tant que membre ou observateur spécial suite à leur adhésion à l'ASEAN.



L'organisation a ensuite été rebaptisée Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) lors de la 27e Assemblée générale à Cebu, aux Philippines, en 2006. Lors de l'événement, l'organisation a ajouté de nouveaux règlements sur la structure et les résolutions affirmant les engagements de ses membres dans le renforcement intra-bloc les opportunités commerciales et d'investissement, la protection de l'environnement et de la santé des personnes, et la lutte contre le terrorisme par le dialogue entre les religions et les croyances. Les membres de l'organisation ont également convenu d'accroître la supervision de la mise en œuvre des résolutions adoptées par le biais d'un mécanisme de rapport annuel.



Au cours des 46 dernières années, l'ancien AIPO et maintenant l'AIPA a continué à se développer avec 10 membres actuellement. L'objectif le plus élevé de l'AIPA est de promouvoir la solidarité, la compréhension, la coopération et des relations étroites entre les parlements des pays membres de l'ASEAN et d'autres parlements et organisations parlementaires dans le monde ; rechercher des solutions aux problèmes d'intérêt commun et exprimer des points de vue sur ces problèmes afin d'aider les membres de l'AIPA à prendre des mesures et des réponses en temps opportun ; et défendre les principes des droits de l'homme, de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de la prospérité au sein de l'ASEAN.



En réalité, après 46 ans, l'AIPA est devenue une organisation importante pour la paix, la stabilité et la sécurité dans la région, une économie dynamique et hautement intégrée, une communauté inclusive centrée sur le peuple et mettant le peuple au centre, et un partenaire fiable de pays et des organisations de la région et du monde.



Parallèlement à la construction d'une base juridique commune pour l'ASEAN, les parlements membres de l'AIPA ont accompagné les gouvernements de l'ASEAN dans la gestion des difficultés et des défis en promouvant fortement leur rôle législatif et de supervision, en créant des conditions favorables à l'allocation des ressources et en favorisant les liens avec le peuple. Le résultat de la coopération montre les engagements de l'AIPA à mettre en œuvre les objectifs de l'ASEAN.



Lors de ses Assemblées générales annuelles, l'AIPA tient également des réunions avec ses partenaires de dialogue de l'Australie, du Canada, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Russie, de l'Inde et du Parlement européen.



Vietnam - membre actif, proactif et responsable de l'AIPA



Depuis que le Vietnam a officiellement rejoint l'AIPO le 19 septembre 1995, l'AN du pays a joué son rôle actif, proactif et responsable avec d'autres membres pour promouvoir le rôle central, la solidarité et l'unité de l'organisation, renforcer la coopération intra-bloc, élargir la coopération parlementaire avec les pays à l'intérieur et à l'extérieur de la région.



L'AN vietnamienne a apporté de nombreuses idées lors des assemblées générales de l'AIPA ainsi que des activités dans le cadre de l'AIPA. Le Vietnam a lancé l'initiative de former le groupe consultatif de l'AIPA et une initiative visant à élargir le nombre de participants aux réunions de l'AIPA, notamment les non-membres de l'AIPA.



L'AN vietnamienne a accueilli l'Assemblée générale de l'AIPA à trois reprises en 2002, 2010 et 2020.



Notamment, en 2020, malgré les impacts du COVID-19, le Vietnam a toujours rempli avec succès le rôle de président de l'AIPA, au cours duquel de nombreuses activités ont eu lieu, dont la 41e Assemblée générale de l'AIPA du 18 au 20 septembre. Lors de l'événement, l'AN vietnamienne a présenté deux initiatives importantes - l'organisation d'une réunion informelle pour les jeunes parlementaires de l'AIPA et la liaison des activités de l'AIPA avec celles de l'Union parlementaire internationale (UIP) ainsi que la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies sur l’Objectifs de développement durable. Avec cette initiative, le Vietnam espère créer un forum annuel de l'AIPA pour échanger des idées et trouver des mesures pour promouvoir la mise en œuvre effective des objectifs de développement durable dans la région de l'ASEAN.



L'engagement actif dans les activités de l'AIPA a fourni au Vietnam une expérience et un intérêt utiles, contribuant à la mise en œuvre réussie de la politique extérieure ouverte du pays pendant la période d'intégration, créant un environnement politique favorable à la réalisation de l’œuvre "Doi Moi" (Renouveau).

Le mécanisme de coopération interparlementaire au sein de l'AIPA a également contribué à favoriser l'amitié, la compréhension mutuelle et la confiance entre les législateurs vietnamiens et leurs pairs dans la région ainsi qu'entre le Vietnam et d'autres pays.



La participation de l'AN vietnamienne à l'AIPA a créé des opportunités et davantage de conditions pour que le pays partage, défende et élabore des questions liées au Vietnam, surmontant les préjugés et les différences dans les institutions politiques entre les pays, créant ainsi une atmosphère amicale et ouverte de compréhension et de confiance mutuelles.



L'engagement direct dans les activités de l'AIPA a également fourni aux législateurs vietnamiens des occasions d'échanger des informations et des expériences en matière d'élaboration et de supervision du droit ainsi que d'activités parlementaires, améliorant ainsi leurs connaissances et leur capacité à accueillir des activités de coopération internationale. Cela a également créé une chance pour le Vietnam de promouvoir son image et de populariser la nation et le peuple vietnamiens auprès d'amis régionaux et internationaux.



Les initiatives du Vietnam à l'AIPA-44

La vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'AN, Le Thu Ha, pour l'AIPA-44. Photo : VNA



Selon la vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'AN, Le Thu Ha, pour l'AIPA-44, le Vietnam a activement proposé trois projets de résolution sur la transformation numérique dirigée par des femmes et pour les femmes, promouvant l'innovation, le transfert, l'application et le développement de la science et de la technologie pour la croissance et le développement durables, et la promotion de l'adoption des lignes directrices de l'ASEAN sur l'investissement responsable dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la foresterie.



Le projet de Résolutions sur la transformation numérique menée par les femmes et pour les femmes vise à affirmer les acquis de la transformation numérique et de l'innovation technologique dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes en général et des femmes en particulier, en aidant les femmes à accroître leurs chances d'accéder à l'information et à la connaissance de l'humanité et l'amélioration de leur capacité et de leur expertise ainsi que des opportunités de développement de carrière.



Entre-temps, le projet de Résolution sur la promotion de l'innovation, du transfert, de l'application et du développement de la science et de la technologie pour une croissance et un développement durables donne des recommandations sur la manière de promouvoir l'acceptation et la maîtrise des technologies de pointe et de stimuler le transfert des réalisations scientifiques, technologiques et innovantes pour un environnement vert et économie circulaire et une réponse aux nouveaux défis. Il vise également à renforcer la coopération en complétant l'environnement juridique lié à l'innovation ainsi qu'au transfert, à l'application et au développement de la science et de la technologie.



Dans le même temps, le projet de Résolution sur la promotion de l'adoption des lignes directrices de l'ASEAN sur l'investissement responsable dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la foresterie sera déposé dans le contexte où plus de 6 % de la population d'Asie du Sud-Est souffre de pénurie alimentaire (selon FAO).



L'alimentation et l'agriculture sont identifiées comme l'un des cinq domaines prioritaires du 4e plan de travail (2021-2025) de l'Initiative d'intégration de l'ASEAN (IAI), et une priorité de la Communauté économique de l'ASEAN. La Résolution souligne l'importance d'un investissement responsable dans les systèmes régionaux d'approvisionnement alimentaire pour assurer le développement socio-économique et la protection de l'environnement dans la région.



Selon Le Thu Ha, les initiatives sont importantes pour garantir que l'ASEAN puisse optimiser les avantages en matière de science, de technologie et d'innovation pour la reprise et le développement économiques, tout en tirant pleinement parti de son potentiel de développement alimentaire, agricole et forestier.



Dans le même temps, à l'AIPA-44, le Vietnam se prononcera également sur d'autres projets de Résolutions présentés par les comités de l'AIPA et coparrainera les Résolutions, a déclaré Le Thu Ha.- VNA