Le président de la Commission des relations extérieures de l'AN du Vietnam, Nguyen Van Giau (3e à gauche) et Mme Elin Agdestein, chef d’une délégation du Parlement norvégien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Van Giau, a reçu le 27 août à Bangkok, en Thaïlande, Mme Elin Agdestein, chef d’une délégation du Parlement norvégien à le 40e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 40).Le responsable vietnamien s’est déclaré convaincu qu'une fois que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) sera ratifié et entrera en vigueur, des opportunités commerciales entre les deux pays seront ouvertes, ce contribuant à stimuler les investissements norvégiens au Vietnam dans les secteurs du transport maritime, de la construction de navires de pêche, du pétrole, de l’aquaculture, des énergies renouvelables, des biens de consommation et des technologies de l'information.Il a salué le souhait de la Norvège de s'associer aux mécanismes de coopération avec l’ASEAN et l'AIPA et apprécié le point de vue du responsable norvégien sur la nécessité d'instaurer et de renforcer la confiance mutuelle, de respecter le droit international, dont le cadre juridique de l’ONU. Il a aussi salué le rôle et les efforts de la Norvège dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la coopération pour le développement du monde.Nguyen Van Giau a souhaité que la Norvège soutienne la position du Vietnam et de l'ASEAN dans le règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques, conformément au droit international, à commercer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Mme Elin Agdestein, pour sa part, a déclaré que la Norvège souhaitait resserrer les liens avec le Vietnam. Elle a déclaré que le Parlement norvégien était prêt à envoyer une délégation à participer à l'AIPA 41, prévue au Vietnam l'année prochaine. Elle a proposé des rencontres avec la partie vietnamienne en marge de l’AIPA 41 pour discuter de la coopération bilatérale.En tant qu’un pays côtier, dont la surface de l’eau est sept fois plus grande que celle en terre ferme, la Norvège soutient la position du Vietnam selon laquelle les pays doivent respecter le droit international et respecter la souveraineté maritime des nations, a-t-elle déclaré.Depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en novembre 1971, les relations entre le Vietnam et la Norvège se sont développées de manière satisfaisante. En 2018, le commerce bilatéral a atteint 363 millions de dollars. Les deux pays ont signé un protocole d’accord sur l’assistance à la coopération commerciale Vietnam-Norvège et la création d’un groupe de travail bilatéral.La Norvège compte 41 projets d’investissement au Vietnam avec un fonds total de 166 millions de dollars, se classant 41e parmi les 130 pays et territoires investissant dans le pays, notamment à Ho Chi Minh Ville, Vung Tau, Hanoï, Khanh Hoa, Binh Duong et Hai Phong. -VNA