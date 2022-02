Hanoï, 28 février (VNA) - Les défis auxquels sont confrontées les femmes dans le développement des moyens de subsistance résilients au climat après la pandémie de COVID-19 ont attiré l'attention des délégués lors d'un dialogue politique organisé conjointement par l'Union des femmes du Vietnam (UFV) et l'ONU Femmes, le 28 février à Hanoï.

Lors du dialogue. Photo : VNA

La vice-présidente de l’UFV, Nguyen Thi Minh Huong, a souligné les stéréotypes sexistes sur le rôle, la capacité et la contribution des femmes dans la lutte contre les catastrophes naturelles et la réponse au changement climatique, soulignant que les femmes ont la capacité de créer des ressources pour l'adaptation et l'atténuation des catastrophes naturelles.Par conséquent, les femmes devraient être habilitées à répondre à leurs propres besoins, à s'aider elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique, a-t-elle poursuivi.L'ambassadrice de Suède au Vietnam, Ann Mawe, a informé les participants de la "politique extérieure féministe" de la Suède et a souligné la responsabilité des décideurs politiques dans la formation d'une communauté résiliente.La représentante nationale d'ONU Femmes au Vietnam, Elisa Fernandez Saenz, a déclaré que les politiques et programmes relatifs au climat, à l'environnement et aux catastrophes naturelles devraient placer les femmes et les filles au centre de la prise de décision.Elle a également appelé à l'intégration du genre dans les politiques et programmes sur l'atténuation des catastrophes naturelles, le climat et l'environnement.Le dialogue fait partie du projet « EmPower : Renforcer les droits de l'homme et l'égalité des sexes par des actions climatiques et la réduction des risques de catastrophe », qui est financé par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement.- VNA