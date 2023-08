Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les exportateurs vietnamiens sont confrontés à de nouvelles difficultés causées par des réglementations et des normes plus strictes et une concurrence féroce sur les marchés internationaux.



Par conséquent, selon les experts, il est urgent de rechercher des moyens d'aider les entreprises à participer aux chaînes mondiales de production et d'approvisionnement.

Lors d'un atelier, organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce le 11 août, Radek Sorcik, directeur principal de l'achat, de la gestion de la qualité et de l'environnement social et de l'administration de la société Takko, basé en Allemagne, a déclaré que Takko souhaitait étendre ses activités et déplacer ses opérations de la Chine vers Vietnam afin de trouver plus de fournisseurs vietnamiens.

L'entreprise dispose de groupes de produits importants dans sa stratégie de développement, tels que les vêtements de sport, t-shirts et pantalons, tandis que ces produits du Vietnam ont fait face et font face à la concurrence féroce du Bangladesh et de la Chine. Par conséquent, si le Vietnam veut stimuler l'exportation de ces produits, les entreprises nationales devraient se concentrer sur l'investissement dans les usines et l'amélioration de la qualité et de l'origine des tissus, a déclaré Radek Sorcik.

Tran Ngoc Quan, conseiller commercial vietnamien en Belgique et en Union européenne, a déclaré que la Commission européenne (CE) vient de proposer la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les textiles.En conséquence, les fabricants de textile doivent assurer la responsabilité de l'ensemble du cycle de vie de leurs produits et soutenir la gestion durable des déchets textiles dans toute l'Europe.

L'exigence stricte entraînera une forte pression sur les exportateurs vietnamiens, car ils seront obligés de préparer un processus de production circulaire, de réduire les déchets, d'utiliser des matériaux respectueux de l'environnement et recyclés, a-t-il souligné.

Si ces normes sont respectées, les produits vietnamiens prendront fermement pied sur le marché européen, a-t-il ajouté.

Pour aider les entreprises nationales à s'engager plus profondément dans les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales, l'Exposition internationale de l'approvisionnement 2023 (Global Sourcing Fair Vietnam 2023) sera organisée à Ho Chi Minh-Ville du 13 au 15 septembre.



Il s'agit d'un événement réputé qui attire des entreprises de premier plan dans divers domaines, notamment l'alimentation, l'habillement et le textile, les chaussures, les sacs à main, les vêtements de sport, les appareils électroménagers, les meubles et les industries de sous-traitance.

Cette année, l'événement prévoit d'accueillir 8.000 visiteurs et 200 délégations venues de 30 pays et territoires, dont certaines des plus grandes entreprises multinationales. -VNA