Photo : hanoimoi.com.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un contrat sur une aide non remboursable du gouvernement japonais pour un projet de fourniture d’instruments de musique à Can Tho (Sud) a été signé le 19 octobre.



Ce contrat concerne des instruments de musique d’une valeur totale de plus de 75.700 dollars en faveur de l’Institut de la culture et des arts de la ville de Can Tho.



Le contrat a été signé par le consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, Wantanabe Nobuhiro, et la présidente de l'Union des organisations d'amitié de Can Tho, Le Thi Thanh Giang.



Selon le consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, Wantanabe Nobuhiro, cette aide est inscrite dans le cadre du programme « Grant Assistance for Grassroots Projects (GGP) » (Aide aux Projets à la Base) proposé par le ministère japonais des Affaires étrangères. Le programme vise à répondre aux divers besoins des pays en développement, en mettant l'accent sur les domaines de la santé, de la culture, de l'éducation, de la protection de l'environnement..., afin de contribuer au renforcement des capacités des bénéficiaires et de renforcer la solidarité et l'amitié avec le Japon.-VNA