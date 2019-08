La construction de la ligne ferroviaire Jakarta-Surabaya devrait commencer l'année prochaine. Photo d'illustration : thejakartapost.com

Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré à la presse à Jakarta que l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA) était en train de terminer une étude de faisabilité complète sur le projet de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Jakarta-Surabaya.

Le gouvernement indonésien prévoit de signer plus tard cette année un mémorandum d'accord avec JICA en vue de commencer la construction du projet au milieu de l'année prochaine.

Le projet se composera de deux phases. La première phase est destinée à construire une nouvelle voie ferrée reliant Jakarta à Semarang, tandis que la seconde phase à moderniser la voie ferrée existante reliant Semarang à Surabaya.

La construction du projet devrait prendre deux ans, puis six mois pour être testée avant de mettre en opération vers la fin de 2022.

La ligne puisse accueillir des trains ayant une vitesse moyenne comprise entre 140 et 145 km/h et une vitesse maximale de 160 km/h. La durée du trajet Jakarta-Surabaya ne sera plus que six heures.

Selon JICA, le coût total du projet est estimé à 90.000 milliards de roupies (6,29 milliards de dollars), mais le gouvernement indonésien tentera de le réduire en dessous de la barre des 60.000 milliards de roupies. JICA accordera les prêts pendant que le gouvernement fournira le terrain pour la mise en œuvre du projet. -VNA