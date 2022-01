La cérémonie de remise de la somme 100.000 dollars accordée par gouvernement et le peuple vietnamiens à des familles américaines. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une cérémonie de remise de la somme 100.000 dollars accordée par gouvernement et le peuple vietnamiens aux familles dont des proches ont été tués dans des ouragans survenues en décembre 2021 dans le Kentucky, aux États-Unis, a eu lieu le 5 janvier à Hanoï.Auparavant, le 12 décembre, le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh avaient conjointement adressé leurs condoléances au président américain Joe Biden et aux familles des victimes.S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a partagé les pertes et les souffrances causées au peuple américain par les récentes catastrophes naturelles. Il a souligné l'esprit d'amitié, de coopération, d’entraide pour surmonter les difficultés entre le gouvernement et le peuple du Vietnam et des États-Unis, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19.Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade des États-Unis au Vietnam, Mme Marie Damour, a sincèrement remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien actif et opportun au peuple de Kentucky , souhaitant que les bonnes relations bilatérales entre les deux pays continuent à se développer, avec la coopération efficace entre la Croix-Rouge des deux pays. -VNA