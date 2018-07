Des femmes du Nord-Ouest du Vietnam. Photo: baomoi.com



Son La (VNA) - Le projet sur le renforcement de l'égalité des sexes via l'amélioration de l'efficacité économique de la production agricole et du développement touristique (GREAT) dans la région du Nord-Ouest du Vietnam, a été officiellement lancé mardi dans la province de Son La.

Représentant un investissement de 33,7 millions de dollars australiens, ce projet est financé par le gouvernement australien et est mis en œuvre entre 2017 et 2021. Il vise à améliorer la capacité des femmes locales, à les encourager à participer aux secteurs agricole et touristique, à valoriser leur rôle dans la prise de décisions économiques.

Selon les prévisions, ce projet soutiendrait environ 40.000 femmes dans leurs affaires et créerait environ 4.000 nouveaux emplois pour les femmes.

L'Australie et le Vietnam accordent toujours une priorité à l'égalité des sexes qui occupe une place importante dans le programme de coopération au développement du gouvernement australien au Vietnam, a affirmé Justin Baguley, conseiller chargé de la coopération économique et du développement de l'ambassade d'Australie au Vietnam, lors de la cérémonie de lancement du projet.

Le projet GREAT encouragera des solutions innovantes visant à améliorer la vie des femmes, de leur famille et de la communauté locale dans la région du Nord-Ouest du Vietnam, tout en contribuant à l'amélioration de la productivité et à la croissance économique régionale, a-t-il dit. -VNA