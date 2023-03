Panorama du colloque. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un colloque visant à faire le bilan d'un projet d'assistance du Vietnam dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat a eu lieu le 31 mars à Hanoï.



Ce projet a été mis en œuvre de 2019 à mars 2023 par le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).



Le projet a bénéficié d'une coordination des ministères de l'Agriculture et du Développement rural, du Plan et de l'Investissement, des Transports, de la Construction, et des Comités populaires des provinces de Quang Binh et Ha Tinh (Centre).



Il a apporté d'importantes contributions, notamment au processus d'élaboration d'un cadre juridique et politique sur le changement climatique, à l'élaboration et à la mise à jour des Contributions déterminées au niveau national (CDN), au renforcement des capacités des agences, ministères, secteurs et localités dans la gestion et la coordination de la mise en œuvre des CDN et de l'Accord de Paris.

Tang The Cuong, directeur du Département du changement climatique, prend la parole. Photo: VNA



En tant que l'un des pays les plus touchés par les impacts du changement climatique, le Vietnam est fortement engagé auprès de la communauté internationale pour répondre au changement climatique mondial, a souligné Tang The Cuong, directeur du Département du changement climatique relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement. -VNA