La cérémonie de signature du protocole d'accord sur la construction d'un complexe agricole high-tech à Dak Lak. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - Le Comité populaire de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), le groupe Hung Nhon basé dans la province de Binh Phuoc (Sud) et le groupe néerlandais De Heus ont signé le 28 mai dans ville de Buon Ma Thuot un protocole d'accord sur la construction d’un complexe agricole high-tech.

Représentant un investissement total de 66 millions de dollars, ce projet couvrira 200 hectares dans la province de Dak Lak. Les travaux seront réalisés du troisième trimestre 2019 au quatrième trimestre 2025.



Le projet comprendra une ferme de 80 hectares avec environ 2.400 porcs reproducteurs sélectionnés et importés des Pays-Bas, une ferme avicole de 30 hectares, un abattoir de porcs et une usine d'engrais organiques de 15 hectares.

Vu Manh Hung, président et directeur général du groupe Hung Nhon, a déclaré qu'une fois mis en activité, le complexe produirait des produits de haute qualité qui répondraient aux normes internationales et pourraient être exportés vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est.

Selon lui, le complexe sera doté d’un système d’énergie solaire et d’un processus d’élevage moderne et conforme au référentiel Global GAP. Il devra créer des emplois pour de 200 à 300 travailleurs issus d’ethnies minoritaires.



Le président du Comité populaire de Dak Lak, Pham Ngoc Nghi, a promis de créer les meilleures conditions possibles aux groupes Hung Non et De Hues pour que leur projet soit achevé dans les délais fixés. -VNA