Hanoï (VNA) - Le Programme d'évaluation des capacités des futurs soldats de la paix des Nations Unies du Groupe de travail d'experts de l’ADMM+ sur les opérations de maintien de la paix, cycle 4 (2021-2023), coprésidé par le Vietnam et le Japon, se tient au Centre de formation militaire national 4, à Hanoï.Matsuzawa Tomoko, directrice de la coopération en matière de défense dans la région Indo-Pacifique du ministère japonais de la Défense, cheffe du Groupe d'experts japonais sur les opérations de maintien de la paix , a souligné que les deux parties avaient convenu d'intégrer les perspectives sur l'égalité des sexes dans le processus de planification du CEPPP.Selon elle, développer le rôle des femmes dans la paix et la sécurité est l’un des objectifs clés du cycle actuel. Le Vietnam et le Japon ont tous deux un profond intérêt à promouvoir et à améliorer la compréhension de cette question parmi les pays membres.Pour le CEPPP, le Vietnam et le Japon ont veillé à l'inclusion de situations liées au rôle des femmes pour préparer les participants à l'exercice de leurs fonctions. Dans le processus d'organisation des activités du CEPPP , des cours théoriques aux cours de formation, les femmes soldats assument différents postes pour présenter leurs expériences ou en acquérir de nouvelles pour leurs futures missions.-VNA