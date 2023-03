Photo d'illustration: VNA

Thua Thien - Hue (VNA) - Le Centre de recherche et de développement social a organisé le 29 mars dans la ville de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre) un séminaire pour faire le bilan du projet intitulé "Renforcer le rôle des femmes dans le renforcement de la résilience des communautés et des écosystèmes marins de la côte centrale du Vietnam".Ce projet a été approuvé par le Comité populaire provincial pour une mise en œuvre de 2021 à 2023. Il se concentre non seulement sur le reboisement des mangroves, mais aussi sur le rôle des femmes dans toutes les activités d'ensemencement, de plantation, de communication et de développement des moyens de subsistance.Lors de l’événement, une centaine de délégués vietnamiens et étrangers ont partagé des leçons obtenus lors de la mise en œuvre de ce projet. Ils ont mis en évidence le rôle des femmes dans le contexte du changement climatique complexe et ont promu l'importance des solutions d'adaptation basées sur les écosystèmes, en se concentrant sur les écosystèmes de mangroves, tout en mettant en relation les partenaires locaux, nationaux et internationaux dans les activités visant à améliorer la résilience des communautés côtières au changement climatique. -VNA