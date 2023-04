Hanoi (VNA) – Le Parquet populaire suprême a émis un acte d’accusation contre 54 prévenus dans l’affaire de "corruption active, fait d’agir comme intermédiaire en vue d’une corruption, corruption passive, abus de pouvoir dans l’exercise d’une fonction publique, escroquerie" survenue au ministère des Affaires étrangères, à Hanoi et dans d’autres provinces et villes.

Tô Anh Dung, ancien vice-ministre des Affaires étrangères (à gauche) et Nguyên Quang Linh, ancien assistant du vice-Premier ministre permanentant. Photo: VNA

Vingt-et-un prévenus sont poursuivis pour "corruption passive" en vertu de l'article 354 du Code pénal, dont Nguyên Quang Linh, ancien assistant du vice-Premier ministre permanent ; Tô Anh Dung, ancien vice-ministre des Affaires étrangères ; Nguyên Thanh Hai, directeur du Département des relations internationales de l'Office du gouvernement et Nguyên Thi Huong Lan, directrice du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, et plusieurs autres officiels du ministère de la Santé, du ministère des Transports, du ministère de la Sécurité publique, de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam.

L’ancien vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoi Chu Xuân Dung, l’ancien vice-président du Comité populaire de la province de Quang Nam Trân Van Tân, l’ancien ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hông Nam, le consul général du Vietnam à Osaka Nguyên Hông Hà, l’ancien employé de l’ambassade du Vietnam en Russie Ly Tiên Hung, l’ancien ambassadeur du Vietnam en Angola Vu Ngoc Minh sont sous le coup du même chef d’accusation

La liste s’allonge avec quatre persones devant répondre d’"abus de pouvoir dans l’exercise d’une fonction publique" sur le fondement de l’artible 356 du Code pénal qui sont l’ancien ambassadeur Trân Viêt Thai et trois employés de l’ambassade du Vietnam en Malaisie.

Vingt-trois autres prévenus sont poursuivies pour "corruption active", quatre prévenu pour "fait d’agir comme intermédiaire en vue d’une corruption", un pour "escroquerie" et de "corruption active" et un pour "escroquerie".

Selon l’acte d’accusation, à partir d’avril 2020, le gouvernement a autorisé l’organisation des vols de sauvetage pour ramener des citoyens vietnamiens bloqués à l’étranger en raison de la pandémie de Covid-19. Ils n’avaient qu’à payer leur billet d’avion et ne devaient pas payer leur quarantaine. Pour les vols groupés qui se sont organisés par la suite, la totalité des dépenses est à leur charge.



Du début 2020 à la mi-2021, les autorités ont autorisé et organisé plus de 1.000 vols, rapatriant plus de 200.000 citoyens de 62 pays et territoires. En particulier, le ministère des Affaires étrangères a proposé au gouvernement d’en approuver 772 vols, dont 400 vols de sauvetage et 372 vols groupés.



Les entreprises souhaitant organiser des vols groupés devaient solliciter la politique des Comités populaires des provinces et villes effectuant la mise en quarantaine des citoyens rapatriés. Leur dossier est ensuite transmis au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères qui consulte le groupe de travail des ministères des Affaires étrangères, de la Sécurité publique, de la Santé, des Transports et de la Défense. Et elles ont payé pour huiler les procédures



Vingt-et-un personnes des ministères des Affaires étrangères, de la Sécurité publique, de la Santé, et des Transports, deux anciens vice-présidents des Comités populaires de la ville de Hanoi et de la province de Quang Nam ont reçu au total plus de 170 milliards de dôngs.



Les prévenus se sont également acoquinés pour acheter la justice. L’ancien général de brigade Nguyên Anh Tuân, ancien directeur adjoint de la Police de Hanoi, a reçu 2,65 millions de dollars pour faire éviter la condamnation du directeur général de la société Bluesky, Lê Hông Son, et de la directrice générale adjointe de la société Bluesky, Nguyên Thi Thanh Hang. – VNA