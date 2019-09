Nguyen Bac Son (gauche) et Truong Minh Tuan. Photo : portail d'information du ministère de la Sécurité publique



Hanoï (VNA) – Le Parquet populaire suprême a annoncé le 3 septembre qu’il avait reçu la Conclusion d’enquête No 73/C03-P14 de la Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique, selon laquelle cette dernière lui demande de mettre en examen 14 personnes impliquées dans l’affaire d’acquisition de 95% des actions de la société par actions Audio Visual Global (AVG) par MobiFone Corporation.

Concrètement, la Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique demande au Parquet populaire suprême de mettre en examen 13 personnes (à l’exception de Pham Nhat Vu) pour « violation des règles relatives à la gestion des fonds d’investissement publics, causant de graves conséquences », selon l’article 220 du Code pénal de 2015.

Parmi ces 13 personnes figurent Nguyen Bac Son et Truong Minh Tuan, deux anciens ministres de l’Information et de la Communication ; Le Nam Tra, ancien président du conseil d’administration de MobiFone ; Cao Duy Hai, ancien directeur général de MobiFone ; Phan Thi Hoa Mai, membre du conseil d’administration de MobiFone ; et cinq vice-directeurs généraux de MobiFone que sont Pham Thi Phuong Anh, Ho Tuan, Nguyen Dang Nguyen, Nguyen Bao Long et Nguyen Manh Hung.

Nguyen Bac Son, Truong Minh Tuan, Cao Duy Hai et Le Nam Tra sont également suspectés de « corruption passive » selon l’article 354 du Code pénal de 2015.

Pour Pham Nhat Vu, ancien président du conseil d’administration de la société AVG, la Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique demande au Parquet populaire suprême de le mettre en examen pour « corruption active » selon l’article 364 du Code pénal de 2015.

Auparavant, la Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique avait décidé d’ouvrir l’instruction sur l’affaire « Violation des règles relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds d’investissement publics, causant de graves conséquences » relative à l’acquisition par MobiFone de 95% des actions d’AVG.

Selon la Conclusion d’enquête, Nguyen Bac Son, ancien ministre de l’Information et de la Communication, est suspecté d’être l’auteur de la violation. Il est soupçonné d’avoir abusé du pouvoir et des fonctions pour violer les règles et approuver le projet sans la décision du Premier ministre, ce qui avait abouti à la signature d’un contrat entre MobiFone et AVG, causant une perte de 6.475 milliards de dôngs. En outre, Nguyen Bac Son est soupçonné d’avoir reçu 3 millions de dollars de la part de Pham Nhat Vu. Ce dernier, lui, est suspecté d’avoir donné de l’argent à Nguyen Bac Son, Truong Minh Tuan, Cao Duy Hai et Le Nam Tra pour que le projet soit rapidement accompli. -VNA