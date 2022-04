Des policiers au siège du groupe FLC à Hanoï

Hanoï (VNA) – La Police d'Investigation du ministère de la Sécurité Publique (C01) a demandé à huit banques de coopérer pour l'enquête sur l'affaire de « manipulation boursière » survenue au sein du groupe FLC.



Ces huit banques sont VCB, Techcombank, Sacombank, VPbank, BIDV, VIB, SHB et NCB.



C01 leur a demandé de fournir des documents sur l’ouverture de comptes, des relevés de compte, des documents de transaction…, concernant Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga et Trinh Thi Minh Hue pour servir l'enquête.



Auparavant, la Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique a décidé de mettre en examen et de placer en détention provisoire Trinh Van Quyet (président du conseil d’administration du groupe FLC) pour « manipulation boursière ».



L'affaire survenue au groupe FLC, à la société par action boursière BOS et d’autres sociétés concernées consiste en actes de « manipulation boursière » et de « dissimulation d'informations dans les activités boursières ». Elle s'est produite le 10 janvier 2022, causant des dommages à des investisseurs et affectant le fonctionnement du marché boursier vietnamien.



Selon la police, le comportement de Trinh Van Quyet comprend suffisamment d'éléments pour constituer le délit de « manipulation boursière » selon l'article 211 du Code pénal.



Ses deux sœurs que sont Trinh Thi Minh Hue, cadre du Département de la comptabilité du groupe FLC, et Trinh Thi Thuy Nga, vice-directrice générale de la société boursière BOS, ont également été mises en examen et placées en détention provisoire pour « manipulation boursière ». -VNA