Les joueurs vietnamiens encouragent leur premier but dans le match (Photo: VNA)

Kuala Lumpur (VNA) - Le 11 décembre, le Vietnam a un match nul avec la Malaisie lors du match aller en finale de la Coupe Suzuki 2018 de la Fédération de football de l'ASEAN (AFF), qui s'est déroulée au stade national Bukit Jalil de Kuala Lumpur, en Malaisie.À la 22e minute, le Vietnam a marqué le premier but après que Nguyen Huy Hung eut tapé un but après qu'un joueur malaisien n'ait pas réussi à dégager le ballon.Deux minutes plus tard, Pham Duc Huy donnait un coup magnifique pour marquer le deuxième but pour le Vietnam.À la 35e minute, la Malaisie a réduit le déficit avec une tête de Mohd Sadd.Ha Duc Chinh a eu trois occasions de marquer aux 30e, 43e et 44e minutes, mais il n'a pas réussi.La première mi-temps s'est terminée à 2-1 pour le Vietnam.En deuxième période, alors que le Vietnam manquait beaucoup d'occasions, la Malaisie égalisait le score d'un coup franc à la 59e minute.Le match s'est terminé 2-2. Le Vietnam rencontrera la Malaisie lors du match retour en finale de la Coupe Suzuki 2018 de l’AFF au stade national My Dinh le 15 décembre.Le Vietnam s’est qualifié pour la finale de la Coupe Suzuki AFF 2018 après avoir battu les Philippines 2-1 lors du match retour en demi finale, qui s'est déroulé au Stade national My Dinh à Hanoï le 6 décembre. Quatre jours plus tôt, il avait battu les Philippines sur le même score lors du match aller tenu à Bacolod, aux Philippines.L'AFF Suzuki Cup 2018 se déroule du 8 novembre au 15 décembre. Lors de la phase éliminatoire, le Vietnam s’est trouvé dans la poule A avec la Malaisie, le Myanmar, le Laos et le Cambodge. Le Vietnam s’est classé premier après quatre matchs avec 10 points. Dans l’histoire, le pays a remporté une fois l’AFF Suzuki Cup en 2008. -VNA