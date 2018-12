Quang Nam (VNA) - L’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo de l’équipe nationale de football a annoncé dimanche 16 décembre qu’il ferait don de ses 100.000 dollars de récompense pour les activités caritatives dans le pays hôte.

L’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo. Source: Yonhap

S’exprimant lors d’une cérémonie dans la province de Quang Nam (Centre) pour recevoir l’argent d’un donateur à la suite de la victoire de l’équipe la veille, l’entraîneur a remercié le président du groupe Hoàng Anh Gia Lai, Doàn Nguyên Duc, de l’avoir invité à occuper ce poste, qui, a-t-il dit, lui avait créé une chance de vivre et de s’attacher au pays, au peuple et au football vietnamiens.Il a remercié le donateur Trân Ba Duong, président du groupe Truong Hai –Thaco, pour les généreuses récompenses qu’il a reçues jusqu’à présent, y compris les 100.000 dollars accordés après que le Vietnam a remporté le trophée de l’AFF Suzuki Cup 2018.L’entraîneur Park Hang-seo a fait savoir qu’il utilisera cet argent pour aider à développer le sport le plus populaire du pays et atténuer les difficultés des personnes déshéritées au Vietnam.Le Vietnam a remporté de nouveau le trophée de l’AFF Suzuki Cup après 10 ans en battant la Malaisie 1 à 0 lors de la finale du match retour du tournoi qui s’est déroulé au stade national de My Dinh, à Hanoi, samedi soir 15 décembre.L’équipe nationale a remporté le premier titre de champion de l’AFF Suzuki Cup en 2008, également au stade national de My Dinh. –VNA